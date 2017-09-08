8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пропавшую в Лунинце учащуюся колледжа нашли в Барановичах, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

«Прекращен розыск девушки из Лунинецкого района в связи с установлением ее местонахождения. 16-летняя учащаяся колледжа была найдена в Барановичах. За ней выехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД, чтобы привезти домой», — дополнили в УВД.

Читайте также Милиция разыскивает мужчину, который ударил ножом студента в Минске

Как сообщалось, с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери в милицию 4 сентября обратилась жительница деревни Цна. По ее словам, девушка ушла из дома в неизвестном направлении две недели назад. Перед этим между ними произошел конфликт из-за того, что мать высказала недовольство образом жизни дочери. Поскольку подобные ситуации случались в семье и раньше, женщина до последнего надеялась, что дочь вернется сама.