Пропавшую в Лунинце учащуюся колледжа нашли в Барановичах
«16-летняя учащаяся колледжа была найдена в Барановичах. За ней выехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД, чтобы привезти домой», — сообщили в УВД.
«16-летняя учащаяся колледжа была найдена в Барановичах. За ней выехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД, чтобы привезти домой», — сообщили в УВД.
8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пропавшую в Лунинце учащуюся колледжа нашли в Барановичах, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
«Прекращен розыск девушки из Лунинецкого района в связи с установлением ее местонахождения. 16-летняя учащаяся колледжа была найдена в Барановичах. За ней выехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД, чтобы привезти домой», — дополнили в УВД.
Как сообщалось, с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери в милицию 4 сентября обратилась жительница деревни Цна. По ее словам, девушка ушла из дома в неизвестном направлении две недели назад. Перед этим между ними произошел конфликт
Девушка учится в Лунинецком государственном