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22:14 (мск), источник: БЕЛТА

Пропавшую в Лунинце учащуюся колледжа нашли в Барановичах

«16-летняя учащаяся колледжа была найдена в Барановичах. За ней выехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД, чтобы привезти домой», — сообщили в УВД.

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пропавшую в Лунинце учащуюся колледжа нашли в Барановичах, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

«Прекращен розыск девушки из Лунинецкого района в связи с установлением ее местонахождения. 16-летняя учащаяся колледжа была найдена в Барановичах. За ней выехали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД, чтобы привезти домой», — дополнили в УВД.

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Как сообщалось, с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери в милицию 4 сентября обратилась жительница деревни Цна. По ее словам, девушка ушла из дома в неизвестном направлении две недели назад. Перед этим между ними произошел конфликт из-за того, что мать высказала недовольство образом жизни дочери. Поскольку подобные ситуации случались в семье и раньше, женщина до последнего надеялась, что дочь вернется сама.

Девушка учится в Лунинецком государственном профессионально-техническом колледже сельскохозяйственного производства. До сих пор на учете в инспекции по делам несовершеннолетних она не состояла.

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