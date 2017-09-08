Дуров заявил о готовности преступить закон США ради тайны переписки в Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что вопреки американским запретам на разглашение информации продолжит защищать тайну переписки пользователей сервиса.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что вопреки американским запретам на разглашение информации продолжит защищать тайну переписки пользователей сервиса.
Об этом он написал в своем
«Я знаю, что однажды это может вызвать неприятности, как это случалось в прошлом, когда я жил в России. Но это единственный для меня способ продолжать жить, ни о чем не сожалея, ни сейчас, ни в потом», — пишет Дуров.