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21:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Дуров заявил о готовности преступить закон США ради тайны переписки в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что вопреки американским запретам на разглашение информации продолжит защищать тайну переписки пользователей сервиса.

Об этом он написал в своем Telegram-канале Durov’s Channel.

«Я знаю, что однажды это может вызвать неприятности, как это случалось в прошлом, когда я жил в России. Но это единственный для меня способ продолжать жить, ни о чем не сожалея, ни сейчас, ни в потом», — пишет Дуров.

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