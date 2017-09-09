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00:08 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане эпидемия ожирения: медики бьют тревогу

Казахстанские медики бьют тревогу из-за угрозы ожирения граждан.

Источник: Nur.kz

В нашей стране четыре миллиона человек страдают от этой болезни, сообщает КТК.

Врачи даже провели эксперимент: на сайте отдела здравоохранения Алматы разместили объявление о наборе полных людей для проведения бариатрической операции. И чтобы избавить казахстанцев от ожирения, отечественные врачи пригласили на мастер-класс хирургов из Израиля. Там проблема с лишним весом актуальна уже давно.

«Это происходит в Израиле, это происходит в Америке, в Европе, это происходит в Африке, казалось, где всегда были худые. Проблема вся в том, что мы перестали двигаться, мы стали больше есть. Жир — это не просто склад. Жир выделяет колоссальное количество гормонов.

Вот, например, почему мы сейчас так серьезно занимаемся этими проблемами ожирения? Это не красоты ради, к красоте это не имеет ни малейшего отношения, никто не говорит о красоте и эстетике, мы говорим о спасении жизни, — говорит врач Игорь Дашковский.

Спасать жизни казахстанцев учатся и отечественные медики. Одна такая операция в нашей стране обходится в миллион тенге. Но гарантий в частных клиниках никто не дает.

Сейчас специалисты обсуждают проблему ожирения на государственном уровне и хотят сделать его лечение доступным для любого казахстанца, имеющего избыточную массу тела. Ведь полного человека сопровождает целый букет заболеваний.

Врачи тем временем надеются, что скоро в Алматы на базе городской клинической больницы заработает отделение Центра бариатрии и худеть можно будет легко.

Источник: КТК.

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