Русский с татарским поделят часы

Источник: РИА "Новости"

Власти Татарстана согласились довести объемы изучения русского языка в школах республики до «объемов, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ». Количество часов русского будет увеличено с 1 января 2018 года, сообщило министерство образования республики.

Решение принято премьер-министром Алексеем Песошиным «на основании предложений» межведомственной комиссии по реализации поручений президента России Владимир Путина, который в июле этого года провел в Йошкар-Оле заседание совета по межнациональным отношениям. Тогда президент заявил, что «заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского» и отметил, что русский язык «знать должен каждый».

«Языки народов России — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное», — подчеркнул президент. Генпрокуратуре и Рособрнадзору было поручено проверить школы на добровольность изучения родных и государственных языков республик.

Напомним, в Татарстане с 1990-х годов татарский язык преподается в школах в обязательном порядке. Это предусмотрено региональным законом 1992 года.

Он гарантирует, что оба языка в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования изучаются в равных объемах.

Родители школьников считают, что татарский преподается в ущерб русскому языку и литературе. В 2011 году сторонники Общества русской культуры Татарстана уже направляли письмо занимавшему тогда пост президента РФ Дмитрию Медведеву, в котором указывали, что в Татарстане «дети за весь период обучения получают вместо 1,2 тыс. всего 700 часов русского языка». В этом году активисты провели в Казани митинг «против языковой тирании», а также передали министру образования и науки РФ Ольге Васильевой обращении о «страдании по крайней мере половины детей» региона: им преподают «фактически ненужный предмет “татарский язык”».

Госпожа Васильева заявила, что не совсем правильно, «если ты родился и живешь на территории Башкирии или Татарстана и не знаешь языка на бытовом уровне».

При этом в Башкортостане весной прошла проверка Генпрокуратуры по жалобам родителей, недовольных принуждением учащихся к изучению башкирского языка. Глава Башкирии Рустэм Хамитов после получения прокурорского представления заявил, что приоритетом образования должно быть «удовлетворение потребностей школьников в изучении родных языков при условии строгого соблюдения федерального и республиканского законодательства». В части школ республики стали отказываться от изучения языка.

Однако в Татарстане власти настаивают, что татарский язык останется обязательным для школьников.

В сообщении регионального министерства образования говорится, что Конституция РФ признает за республиками «право устанавливать государственные языки субъекта РФ», законодательством «предусмотрено его изучение как государственного языка Республики Татарстан в сфере общего образования». Чиновники напоминают, что в 2004 году родители уже обращались в Конституционный суд России и изучение татарского языка «признано не противоречащим Конституции РФ».

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«Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ», — подчеркивают в министерстве. Поводом для такого заявления послужили распространяемые в социальных сетях призывы и образцы заявлений по отказу от изучения татарского языка. В региональном министерстве заявляют, что эти призывы «противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся».

В министерстве образования республики не ответили на запрос «Ъ», за счет каких предметов будет увеличен объем русского языка в школах. «Вопрос остается открытым, насколько будет увеличен этот объем? Ведь часы не резиновые», — сказал «Ъ» глава Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов. При этом он отмечает, что министерство «проигнорировало» поручения президента о добровольности изучения национальных языков: «Чиновники твердолобо упорствуют. Для нас самый худший сценарий, если прокуратура так и не найдет в республике никаких нарушений».

В Госсовете Татарстана ситуацию с языками не комментируют. Глава парламентского комитета по образованию, науке, культуре и национальным вопросам Разиль Валеев на звонки «Ъ» не отвечал. Один из депутатов согласился говорить с «Ъ» лишь на условиях анонимности, поскольку это «политически ангажированный вопрос».

Он не видит проблем с преподаванием языков в республике, поскольку результаты школьников Татарстана по русскому языку лучше, чем во многих других регионах.

По словам депутата, сокращение часов татарского языка может быть урегулировано на местах в школах.

Вместе с тем господин Щеглов заявляет, что у родителей уже начались конфликты с администрациями школ: тем, кто пишет заявление об отказе от татарского языка, якобы поступают угрозы.

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Татарстан всегда жестко отстаивал право преподавать татарский язык в школах. В 2008 году власти выступали против новых образовательных стандартов, где отменялись национальный и региональный компоненты. Занимавший тогда пост президента республики Минтимер Шаймиев заявил, что изучение татарского языка будет вестись в прежнем объеме, «несмотря ни на какие стандарты».

Он поставил ультиматум: республика не перейдет на новые стандарты, а в случае их насильственного введения объявит референдум по изменению местной конституции. В итоге федеральные власти уступили: в законодательство были внесены гарантии проведения школьных занятий на языках народов РФ.

В 2013 году возник конфликт в связи с подготовкой единого учебника истории. Москва и Казань разошлись во взглядах на периоды Золотой Орды, татаро-монгольского ига, Куликовскую битву, взятие Казани. В итоге термин «татаро-монгольское иго» заменен «системой зависимости русских земель от ордынских ханов». В 2015 году Госсовет Татарстана выступал против законопроекта Ирины Яровой, который устанавливал «базовое содержание» учебных предметов и вводил «базовые учебники» в России.

Власти Татарстана также требовали внести изменения в проект концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (готовился рабочей группой при тогдашнем спикере Госдумы Сергее Нарышкине). Депутаты Татарстана посчитали неприемлемым, что в проекте было положение, предусматривающее преподавание основных школьных предметов только на русском языке даже в национальных школах.