ФСБ расширит функции в госсистеме ликвидации последствий компьютерных атак

Источник: РИА Новости

ФСБ подготовила проект, который вносит изменения в указ президента от 15 января 2013 года о создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных ‎атак на информационные ресурсы РФ. Как отмечается в документе, в связи с принятием в июле этого года закона о безопасности критической информационной структуры страны, на ФСБ предлагается возложить функции не только создания, но и обеспечения функционирования этой системы.

«После слов «возложить на Федеральную службу безопасности полномочия по созданию» дополнить словами «и обеспечению функционирования», — говорится в тексте поправок к первому пункту действующего указа президента.

Таким образом, ФСБ будет «организовывать и проводить работы по созданию и обеспечению функционирования государственной системы, осуществлять контроль за исполнением этих работ».

Кроме того, предполагается, что ФСБ будет утверждать требования к центрам государственной системы, а также организовать и проводить аккредитацию центров на соответствие данным требованиям.