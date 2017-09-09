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00:06 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ расширит функции в госсистеме ликвидации последствий компьютерных атак

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. ФСБ РФ может расширить свои функции в работе государственной системы обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак: документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, предлагает возложить на ведомство ответственность за ее работу.

Источник: РИА Новости

ФСБ подготовила проект, который вносит изменения в указ президента от 15 января 2013 года о создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных ‎атак на информационные ресурсы РФ. Как отмечается в документе, в связи с принятием в июле этого года закона о безопасности критической информационной структуры страны, на ФСБ предлагается возложить функции не только создания, но и обеспечения функционирования этой системы.

«После слов «возложить на Федеральную службу безопасности полномочия по созданию» дополнить словами «и обеспечению функционирования», — говорится в тексте поправок к первому пункту действующего указа президента.

Таким образом, ФСБ будет «организовывать и проводить работы по созданию и обеспечению функционирования государственной системы, осуществлять контроль за исполнением этих работ».

Кроме того, предполагается, что ФСБ будет утверждать требования к центрам государственной системы, а также организовать и проводить аккредитацию центров на соответствие данным требованиям.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал пакет правительственных проектов, направленных на защиту от хакерских атак критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны. Он вводит наказание за создание и распространение компьютерных программ, предназначенных для неправомерного воздействия на инфраструктуру, которое предусматривает до 10 лет тюрьмы. Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

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