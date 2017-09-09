ФСБ расширит функции в госсистеме ликвидации последствий компьютерных атак

ФСБ подготовила проект, который вносит изменения в указ президента от 15 января 2013 года о создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. Как отмечается в документе, в связи с принятием в июле этого года закона о безопасности критической информационной структуры страны, на ФСБ предлагается возложить функции не только создания, но и обеспечения функционирования этой системы.
«После слов «возложить на Федеральную службу безопасности полномочия по созданию» дополнить словами «и обеспечению функционирования», — говорится в тексте поправок к первому пункту действующего указа президента.
Таким образом, ФСБ будет «организовывать и проводить работы по созданию и обеспечению функционирования государственной системы, осуществлять контроль за исполнением этих работ».
Кроме того, предполагается, что ФСБ будет утверждать требования к центрам государственной системы, а также организовать и проводить аккредитацию центров на соответствие данным требованиям.
В июле президент РФ Владимир Путин подписал пакет правительственных проектов, направленных на защиту от хакерских атак критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны. Он вводит наказание за создание и распространение компьютерных программ, предназначенных для неправомерного воздействия на инфраструктуру, которое предусматривает до 10 лет тюрьмы. Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.