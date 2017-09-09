Нетрадиционная ярмарка пройдет во Владивостоке

Специализированная ежегодная ярмарка состоится во вторник и среду, 12 и 13 сентября, на центральной площади Владивостока с 09:00 до 18:00.
От традиционной ярмарки по выходным дням она отличается тем, что в ее работе примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители, садоводы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, предприятия рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности не только Приморского края, но и Дальнего Востока, Сибири и стран
Программа выставки порадует жителей и гостей города парадом караваев, выступлением творческих коллективов; продуктовыми новинками и дегустациями; конкурсами, призами и подарками от организаторов.
Отмечается, что вход для всех желающих — свободный.
Таисия Масина.