Нетрадиционная ярмарка пройдет во Владивостоке

Специализированная ежегодная ярмарка состоится во вторник и среду, 12 и 13 сентября, на центральной площади Владивостока с 09:00 до 18:00.

От традиционной ярмарки по выходным дням она отличается тем, что в ее работе примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители, садоводы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, предприятия рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности не только Приморского края, но и Дальнего Востока, Сибири и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.