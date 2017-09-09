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06:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Нетрадиционная ярмарка пройдет во Владивостоке

Выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» пройдет во Владивостоке, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Специализированная ежегодная ярмарка состоится во вторник и среду, 12 и 13 сентября, на центральной площади Владивостока с 09:00 до 18:00.

От традиционной ярмарки по выходным дням она отличается тем, что в ее работе примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители, садоводы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, предприятия рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности не только Приморского края, но и Дальнего Востока, Сибири и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Программа выставки порадует жителей и гостей города парадом караваев, выступлением творческих коллективов; продуктовыми новинками и дегустациями; конкурсами, призами и подарками от организаторов.

Отмечается, что вход для всех желающих — свободный.

Таисия Масина.

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