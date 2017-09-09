Москва отметит 870-летний юбилей оперой в парке, театральными фестивалями и салютом
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/.
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/.
«Департамент культуры города Москвы подготовил более 400 мероприятий, приуроченных к 870-летнему юбилею столицы, который пройдет 9 и 10 сентября на 300 площадках во всех округах Москвы», — говорится в сообщении.
Парк Горького и «Музеон»
В Парке Горького Международный театральный фестиваль «Яркие люди» объединит все виды искусства. В 14:15 начнется десятичасовое
Хедлайнерами праздника станут французская театральная компания Remue Mnage, уже более 15 лет создающая уличные постановки на стыке различных видов искусства: цирка, танца и музыки. Артисты покажут спектакль «Медвежья пасть» с участием артистов на ходулях в костюмах медведей. Еще одно уникальное шоу представит итальянская театральная труппа Corona — танцоры, акробаты и музыканты сыграют спектакль «Цветок лотоса».
В «Музеоне» 6-й Международный театральный фестиваль «Яркие люди» посвятит свою программу дизайну и моде. Посетители смогут самостоятельно изготовить модный аксессуар или
Сад «Эрмитаж»
Любители театра получат удовольствие и от посещения сада «Эрмитаж». Там 9 сентября в саду пройдет пятый ежегодный фестиваль «Театральный марш». В 12-часовом марафоне представят свои спектакли московские театры.
«Школа современной пьесы» покажет спектакль для детей и взрослых — «Вредные советы» по одноименному произведению Григория Остера. «Театриум на Серпуховке» представит мюзикл для всей семьи «Летучий корабль». Музыкальный театр им. Станиславского и
«Школа драматического искусства» в этом году готовит для фестиваля специальный проект под названием «Гиляровский». «Балет Москва» познакомит зрителей со спектаклем «Все пути ведут на север» («Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль современного танца»). Зрители также увидят новую работу «Красные матросы» неоднократных номинантов «Золотой маски» Liquid.
Завершит театральный марафон
Искусство под открытым небом
В Парке Победы на Поклонной горе 9 сентября можно будет услышать праздничный концерт, подготовленный Дорожным радио и телеканалом ТВЦ. Гостей ждут выступления таких популярных артистов, как Иосиф Кобзон, Денис Майданов, Анита Цой, Катя Лель, Сати Казанова, Марк Тишман.
10 сентября в12:00 и 14:30 там же пройдут показательные конные представления. Всадники продемонстрируют искусство верховой езды в исторической форме.
На Гоголевском, Никитском, Чистопрудном бульварах, а также на Арбате развернутся фотовыставки. В экспозициях будут собраны портреты представителей совершенно разных сфер деятельности — литературы, журналистики, медицины, образования, физической культуры, спорта, туризма.
Арбат, сцена у Театра имени Евгения Вахтангова примет межмузейный фестиваль. На нем расскажут историю этого уникального места и прилегающих к ней арбатских переулков — пространства жизни московской аристократии, а также знаменитых писателей и поэтов, философов и музыкантов. Культурная программа включает в себя пешеходные экскурсии, лекции знаменитых историков и литературоведов, творческие встречи с актерами и писателями, концерты классической и джазовой музыки.
Музеи
Восемьдесят музеев, галерей и выставочных залов Москвы в День Города можно будет посетить бесплатно. Среди них: галерея Музея Москвы, «Солянка ВПА», Государственный музей истории ГУЛАГа, Центральный выставочный зал «Манеж»,
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Музей и город». Столичные
В эти же дни для свободного посещения будут открыта масштабная ретроспектива лучших спектаклей Юрия Любимова в рамках проекта «Любимов и время», посвященного 100-летию со дня рождения режиссера. Экспозиция «История Москвы для детей и взрослых», расскажет о ключевых событиях в истории города.
Экскурсии
В День города москвичам и гостям столицы предложат на выбор разные форматы экскурсий: в музеях, обзорные прогулки по городу, велосипедные экскурсии и заезды на самокатах. Среди этого списка есть даже беговая экскурсия, подготовленная галереей «На Шаболовке».
Участников экскурсий и пешеходных прогулок будут знакомить с историей города. В программе мероприятий — рассказы о жизни и творчестве известных москвичей, истории старинных улиц, переулков и площадей.
Записаться на экскурсии можно будет в музеях или на специальных стендах проекта «Москва экскурсионная», которые будут расположены около станций метро.
Парк Сокольники
Центральной темой празднования Дня города 9 сентября в «Сокольниках» станет опера. В 13:15 на сцену выйдет оперная певица, лауреат премии Grammy Екатерина Лехина с аккомпанементом. В 14:00 перед гостями выступит участник телепроекта «Голос» Сергей Михайлин.
В 19:00 концертная программа продолжится выступлением вокального оперного квартета Opera Fashion, который представляет из себя
Кроме того, гости «Сокольников» смогут принять участие в программе «Парки поют» и исполнить любимые композиции. В 20:00 на сцену выйдет немецкая группа UWAGA, которая сочетает классическую музыку, джаз, цыганские ритмы, элементы поп и
Парк Кузьминки
День города в парке будет объединен темой достижений России в науке — космонавтике и инженерии. Гости соберут модели космического аппарата «Восток» и МКС, сконструируют робота, познакомятся с открытками СССР в честь первого орбитального полета Юрия Гагарина и смоделируют исторические объекты города.
С 20:00 до 22:00 в зоне с белыми беседками будет работать площадка астрономических наблюдений.
Праздничные фейерверки
9 сентября в 21:00 состоится одновременный запуск фейерверков. В каждом районе Москвы жители увидят единый по музыке и пиротехническим эффектам и элементам огненный спектакль. Главной площадкой проведения фейерверков в городе станет Раушская набережная.