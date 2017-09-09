Москва отметит 870-летний юбилей оперой в парке, театральными фестивалями и салютом

«Департамент культуры города Москвы подготовил более 400 мероприятий, приуроченных к 870-летнему юбилею столицы, который пройдет 9 и 10 сентября на 300 площадках во всех округах Москвы», — говорится в сообщении.

Парк Горького и «Музеон»

В Парке Горького Международный театральный фестиваль «Яркие люди» объединит все виды искусства. В 14:15 начнется десятичасовое театрально-музыкальное представление «Цветные сны» от выпускников ГИТИСа и участников Liquid Theatre — режиссера Андрея Смирнова и художника Виталия Боровика. Зрители станут свидетелями шоу с участием акробатов, воздушных гимнастов, танцоров и оперных артистов.

Хедлайнерами праздника станут французская театральная компания Remue Mnage, уже более 15 лет создающая уличные постановки на стыке различных видов искусства: цирка, танца и музыки. Артисты покажут спектакль «Медвежья пасть» с участием артистов на ходулях в костюмах медведей. Еще одно уникальное шоу представит итальянская театральная труппа Corona — танцоры, акробаты и музыканты сыграют спектакль «Цветок лотоса».

В «Музеоне» 6-й Международный театральный фестиваль «Яркие люди» посвятит свою программу дизайну и моде. Посетители смогут самостоятельно изготовить модный аксессуар или арт-объект из эко-материалов. Трижды в день будут проходить модные показы от дизайнеров Москвы, а актеры в дизайнерских костюмах прочтут стихотворения современных поэтов. Также свои спектакли покажут столичные труппы «Эскизы в пространстве», «Фрик. Фабрик» и Театр Артема Гапоненко.

Сад «Эрмитаж»

Любители театра получат удовольствие и от посещения сада «Эрмитаж». Там 9 сентября в саду пройдет пятый ежегодный фестиваль «Театральный марш». В 12-часовом марафоне представят свои спектакли московские театры.

«Школа современной пьесы» покажет спектакль для детей и взрослых — «Вредные советы» по одноименному произведению Григория Остера. «Театриум на Серпуховке» представит мюзикл для всей семьи «Летучий корабль». Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко покажет концерт солистов «На голубом Дунае».

«Школа драматического искусства» в этом году готовит для фестиваля специальный проект под названием «Гиляровский». «Балет Москва» познакомит зрителей со спектаклем «Все пути ведут на север» («Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль современного танца»). Зрители также увидят новую работу «Красные матросы» неоднократных номинантов «Золотой маски» Liquid.

Завершит театральный марафон рок-н-драма «Вий» по мотивам одноименной повести Гоголя и текстам песен рок-барда Вени Д’ркина — премьера Театра на Таганке. Театр имени Пушкина покажет спектакль «Рождество О. Генри» («Золотая маска» в номинации «Работа режиссера»).

Искусство под открытым небом

В Парке Победы на Поклонной горе 9 сентября можно будет услышать праздничный концерт, подготовленный Дорожным радио и телеканалом ТВЦ. Гостей ждут выступления таких популярных артистов, как Иосиф Кобзон, Денис Майданов, Анита Цой, Катя Лель, Сати Казанова, Марк Тишман.

10 сентября в12:00 и 14:30 там же пройдут показательные конные представления. Всадники продемонстрируют искусство верховой езды в исторической форме.

На Гоголевском, Никитском, Чистопрудном бульварах, а также на Арбате развернутся фотовыставки. В экспозициях будут собраны портреты представителей совершенно разных сфер деятельности — литературы, журналистики, медицины, образования, физической культуры, спорта, туризма.

Арбат, сцена у Театра имени Евгения Вахтангова примет межмузейный фестиваль. На нем расскажут историю этого уникального места и прилегающих к ней арбатских переулков — пространства жизни московской аристократии, а также знаменитых писателей и поэтов, философов и музыкантов. Культурная программа включает в себя пешеходные экскурсии, лекции знаменитых историков и литературоведов, творческие встречи с актерами и писателями, концерты классической и джазовой музыки.

Музеи

Восемьдесят музеев, галерей и выставочных залов Москвы в День Города можно будет посетить бесплатно. Среди них: галерея Музея Москвы, «Солянка ВПА», Государственный музей истории ГУЛАГа, Центральный выставочный зал «Манеж», музей-панорама «Бородинская битва», Московская усадьба Деда Мороза, «Мультимедиа-арт-музей», Музей моды, Дарвиновский музей.

В Музее Москвы пройдет фестиваль «Музей и город». Столичные граффити-художники распишут стены футуристическими видами мегаполиса, а двор превратится в уменьшенную копию ярмарочной площади с книжным рынком, юбилейными сувенирами, маркетом праздничной еды, выставками, экскурсиями.

В эти же дни для свободного посещения будут открыта масштабная ретроспектива лучших спектаклей Юрия Любимова в рамках проекта «Любимов и время», посвященного 100-летию со дня рождения режиссера. Экспозиция «История Москвы для детей и взрослых», расскажет о ключевых событиях в истории города.

Экскурсии

В День города москвичам и гостям столицы предложат на выбор разные форматы экскурсий: в музеях, обзорные прогулки по городу, велосипедные экскурсии и заезды на самокатах. Среди этого списка есть даже беговая экскурсия, подготовленная галереей «На Шаболовке».

Участников экскурсий и пешеходных прогулок будут знакомить с историей города. В программе мероприятий — рассказы о жизни и творчестве известных москвичей, истории старинных улиц, переулков и площадей.

Записаться на экскурсии можно будет в музеях или на специальных стендах проекта «Москва экскурсионная», которые будут расположены около станций метро.

Парк Сокольники

Центральной темой празднования Дня города 9 сентября в «Сокольниках» станет опера. В 13:15 на сцену выйдет оперная певица, лауреат премии Grammy Екатерина Лехина с аккомпанементом. В 14:00 перед гостями выступит участник телепроекта «Голос» Сергей Михайлин.

В 19:00 концертная программа продолжится выступлением вокального оперного квартета Opera Fashion, который представляет из себя мини-спектакли, построенные по модели современных концертных шоу-программ.

Кроме того, гости «Сокольников» смогут принять участие в программе «Парки поют» и исполнить любимые композиции. В 20:00 на сцену выйдет немецкая группа UWAGA, которая сочетает классическую музыку, джаз, цыганские ритмы, элементы поп и рок-музыки.

Парк Кузьминки

День города в парке будет объединен темой достижений России в науке — космонавтике и инженерии. Гости соберут модели космического аппарата «Восток» и МКС, сконструируют робота, познакомятся с открытками СССР в честь первого орбитального полета Юрия Гагарина и смоделируют исторические объекты города.

С 20:00 до 22:00 в зоне с белыми беседками будет работать площадка астрономических наблюдений.

Праздничные фейерверки