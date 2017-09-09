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02:24 (мск), источник: РИА Новости

Развод караулов на Соборной площади 9 сентября отменили из-за Дня города

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Развод пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля не будет проводиться 9 сентября из-за Дня города, сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

В этом году российская столица 9 и 10 сентября отпразднует свой юбилейный день рождения — городу исполнится 870 лет.

«В связи с празднованием Дня города Москвы 9 сентября 2017 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в сообщении.

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