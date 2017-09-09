Развод караулов на Соборной площади 9 сентября отменили из-за Дня города
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Развод пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля не будет проводиться 9 сентября
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Развод пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля не будет проводиться 9 сентября
В этом году российская столица 9 и 10 сентября отпразднует свой юбилейный день рождения — городу исполнится 870 лет.
«В связи с празднованием Дня города Москвы 9 сентября 2017 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», — говорится в сообщении.