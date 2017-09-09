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04:15 (мск), источник: РИА Новости

На Солнце зафиксировали новую вспышку

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Обсерватория солнечной динамики зафиксировала еще одну вспышку на Солнце, говорится на официальном сайте НАСА.

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года.

Новой вспышке присвоена категория M8.1, что в десять раз меньше, чем категория X. Отмечается, что с начала недели это шестая вспышка значительных размеров.

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Вспышка на Солнце может вызвать северное сияние над Москвой
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8 сентября© Ньюстюб
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