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04:11 (мск), источник: РИА Новости

«Сжигает магнитное поле Земли»: ученые о мощной вспышке на Солнце

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Облако плазмы, образовавшееся из-за мощной вспышки на Солнце, достигло Земли. Магнитное поле выброса в настоящее время «сжигает» линии поля планеты, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Облако плазмы, как подчеркнули ученые, достигло земной орбиты раньше прогнозируемого срока примерно на 12 часов. Скорость облака превысила ожидавшуюся в полтора раза.

Рекордная солнечная активность

Сильнейший за последние 12 лет всплеск активности Солнца зафиксирован 6—8 сентября. На поверхности светила произошли несколько чрезвычайно мощных вспышек. В сторону Земли было испущено корональное вещество.

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Вспышка на солнце: на землю придут магнитная буря и северное сияние

Мощнейшая за 12 лет вспышка произошла 6 сентября. Ей был присвоен балл X9.3. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, оставалось активным до 8 сентября. Оно испустило еще одну сильную и три средние вспышки.

Солнцетрясение

Во время первой вспышки по поверхности светила распространялись сейсмические волны, которые ученые называют солнцетрясением.

Специалисты заверили, что никакого вреда здоровью последствия этого явления не нанесут.

«Практически никто ничего не заметит», — заявил ведущий сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Струминский.

Он уточнил, что несмотря на силу вспышки, на функционирование радиосвязи и спутников будет оказано лишь незначительное влияние.

Северное сияние на южных широтах

О том, что подобные вспышки на Солнце могут вызвать северное сияние на широтах, на которых его обычно не бывает, сообщил сотрудник кафедры астрономии Уральского федерального университета Павел Скрипниченко.

«На Урале вообще полярное сияние как таковое не наблюдается, потому что достаточно южные широты. Нормальные полярные сияния, многоцветные, которые наиболее известны, наблюдаются севернее. Но в результате сильной активности Солнца на Урале, на широте порядка 50−60 градусов, могут наблюдаться вот такие красные всполохи. То есть не гарантировано, что они будут видны, но они, в принципе, могут наблюдаться, когда высокая солнечная активность или когда есть вспышка», — сказал ученый.

До Москвы северное сияние доберется с вероятностью около 50 процентов.

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