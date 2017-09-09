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10:30 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Латвийцы отказываются от страйкбола из-за учений «Запад-2017»

Угроза военных провокаций во время российско-белорусских учений «Запад-2017» заставила латвийские власти временно блокировать военно-спортивные игры типа страйкбола. Игроки разделяют беспокойство и сворачивают активность.

Источник: Русская служба Би-би-си

Латвийские власти призвали участников военных игр, подобных страйкболу, полностью приостановить деятельность в сентябре из-за российско-белорусских учений «Запад-2017». Сообщается, что эта мера связана с угрозой военных провокаций. Игроки разделяют беспокойство и сворачивают активность.

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Страйкбол, или аирсофт — командная военно-спортивная игра, участники которой используют пневматические копии боевого оружия.

Ситуация, в которой латвийские спецслужбы на полном серьезе изучают подобные игры, стала возможной по двум причинам.

Во-первых, страйкбол в Латвии остается серой зоной, которая не поддается практически никакому регулированию со стороны государства. То есть по латвийским лесам периодически бегают люди в камуфляже с оружием, похожим на настоящее. И эти люди никому не обязаны отчитываться о том, где и как они проявят свою активность в следующий раз.

Во-вторых, геополитическая ситуация в регионе, где проходит граница между Россией и НАТО, остается напряженной еще с начала украинского кризиса.

А значит, любые люди в камуфляже автоматически вызывают у местного населения ассоциации с «зелеными человечками», считает депутат латвийского парламента, замглавы комиссий по национальной безопасности и внутренним делам Карлис Сержантс.

«В соседней стране люди тоже без опознавательных знаков захватили Крым», — заявил он Русской службе Би-би-си.

Полиция безопасности Латвии подтверждает: местные жители действительно беспокоятся при виде людей в военной форме.

«ПБ постоянно получает и проверяет информацию от жителей о возможных военных действиях, в том числе о том, что на территории Латвии собираются люди с боевым оружием, одетые в военную форму без опознавательных знаков», — рассказали Русской службе Би-би-си в ведомстве.

Не сезон

Латвийские власти опасаются, что в сентябре, когда Россия и Белоруссия проводят учения, в том числе у латвийской границы (например, в Псковской области), люди в военной форме могут вызвать у жителей еще большее беспокойство.

«Представьте, что вся Латвия знает: за границей проходят учения “Запад”, в которых участвуют примерно 100 тысяч солдат (по официальным данным министерства обороны России — около 13 тысяч). И вдруг у границы появляются какие-то люди, одетые в форму. С действиями, похожими на военные действия. Это может вызвать какую-то панику», — продолжает Карлис Сержантс.

Полиция безопасности Латвии в свою очередь официально объявила, что во время учений спецслужба работает в особом режиме, а ее пристальное внимание будет приковано, в том числе к игрокам в страйкбол.

«Полиция безопасности информирует, что военная симуляция может быть использована как прикрытие для провокационных действий», — продолжает ПБ. По этой причине всех латвийских поклонников военно-спортивных игр попросили полностью остановить активность в сентябре.

Лучше не ссориться

На внимание со стороны госструктур поклонники страйкбола реагируют по-разному. Однако накануне российско-белорусских учений многие решили не ссориться с органами государственной безопасности и действительно свернуть деятельность.

Несмотря на возможные убытки. Несмотря на запланированные международные соревнования. Несмотря на то, что многие игры проводятся на закрытых территориях. Несмотря на то, что сами игроки не видят ничего общего между страйкболом и реальной войной.

«Вот этот привод нельзя переделать в настоящее оружие. Максимум, что он может сделать — повредить кожу. Вот это не настоящий бронежилет. Вот это самая обычная рация, даже не военная. А если аирсофтеру дать настоящий автомат, то его убьют минут через пять», — рассказывает Павел, который занимается ремонтом «автоматов» в Латвийской ассоциации игроков.

Никаких ассоциаций с реальной армией, по словам игроков, у случайных зрителей возникнуть не может: с начала украинского кризиса никто не использует символику России или НАТО.

Несмотря на все это некоторые латвийские политики игрокам в страйкбол не доверяют. «Не надо смотреть на то оружие, которое используется в этих играх. Надо смотреть на ту стратегию и тактику, которая отрабатывается в этих играх. И на настроения некоторых людей, которые принимают участие в этих играх», — говорит Русской службе Би-би-си депутат латвийского парламента, глава комиссии по внутренним делам Айнар Латковскис.

Он уверен: полиция правильно делает, уделяя большое внимание военным симуляциям — значит, повод есть.

Примерно то же самое говорят в ассоциации: вероятно, повод есть.

«Общество пошло на встречу по той причине, что есть, наверное, какая-то основа [у полиции безопасности]. Ну, не поиграем в сентябре. Игроки приведут в порядок привода», — говорит один из руководителей ассоциации Филипп.

В ассоциации признают: сотрудничество с госструктурами в случае аирсофта является добровольным. И никто не может точно сказать, все ли игроки сообщают властям о предстоящих играх, все ли организаторы подают списки участников в полицию. Возможно, есть и игры, которые остаются совершенно анонимными для госстуктур.

По словам одного из руководителей ассоциации Дмитрия, запретить играть в аирсофт спецслужба не может, но может попросить. Настоятельно. Что и произошло в этот раз.

Причем просьба остановить деятельность касалась не только открытых полигонов, но и закрытых — тех, что находятся в помещениях, где никак не могут оказаться случайные прохожие. Ассоциация решила пойти навстречу, опасаясь, например, усиленных проверок во время игр или других административных сложностей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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