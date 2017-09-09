Латвийцы отказываются от страйкбола из-за учений «Запад-2017»
Угроза военных провокаций во время
Угроза военных провокаций во время
Латвийские власти призвали участников военных игр, подобных страйкболу, полностью приостановить деятельность в сентябре
Страйкбол, или аирсофт — командная
Ситуация, в которой латвийские спецслужбы на полном серьезе изучают подобные игры, стала возможной по двум причинам.
А значит, любые люди в камуфляже автоматически вызывают у местного населения ассоциации с «зелеными человечками», считает депутат латвийского парламента, замглавы комиссий по национальной безопасности и внутренним делам Карлис Сержантс.
«В соседней стране люди тоже без опознавательных знаков захватили Крым», — заявил он Русской службе
Полиция безопасности Латвии подтверждает: местные жители действительно беспокоятся при виде людей в военной форме.
«ПБ постоянно получает и проверяет информацию от жителей о возможных военных действиях, в том числе о том, что на территории Латвии собираются люди с боевым оружием, одетые в военную форму без опознавательных знаков», — рассказали Русской службе
Не сезон
Латвийские власти опасаются, что в сентябре, когда Россия и Белоруссия проводят учения, в том числе у латвийской границы (например, в Псковской области), люди в военной форме могут вызвать у жителей еще большее беспокойство.
«Представьте, что вся Латвия знает: за границей проходят учения “Запад”, в которых участвуют примерно 100 тысяч солдат (по официальным данным министерства обороны России — около 13 тысяч). И вдруг у границы появляются
Полиция безопасности Латвии в свою очередь официально объявила, что во время учений спецслужба работает в особом режиме, а ее пристальное внимание будет приковано, в том числе к игрокам в страйкбол.
«Полиция безопасности информирует, что военная симуляция может быть использована как прикрытие для провокационных действий», — продолжает ПБ. По этой причине всех латвийских поклонников
Лучше не ссориться
На внимание со стороны госструктур поклонники страйкбола реагируют
Несмотря на возможные убытки. Несмотря на запланированные международные соревнования. Несмотря на то, что многие игры проводятся на закрытых территориях. Несмотря на то, что сами игроки не видят ничего общего между страйкболом и реальной войной.
«Вот этот привод нельзя переделать в настоящее оружие. Максимум, что он может сделать — повредить кожу. Вот это не настоящий бронежилет. Вот это самая обычная рация, даже не военная. А если аирсофтеру дать настоящий автомат, то его убьют минут через пять», — рассказывает Павел, который занимается ремонтом «автоматов» в Латвийской ассоциации игроков.
Никаких ассоциаций с реальной армией, по словам игроков, у случайных зрителей возникнуть не может: с начала украинского кризиса никто не использует символику России или НАТО.
Несмотря на все это некоторые латвийские политики игрокам в страйкбол не доверяют. «Не надо смотреть на то оружие, которое используется в этих играх. Надо смотреть на ту стратегию и тактику, которая отрабатывается в этих играх. И на настроения некоторых людей, которые принимают участие в этих играх», — говорит Русской службе
Он уверен: полиция правильно делает, уделяя большое внимание военным симуляциям — значит, повод есть.
Примерно то же самое говорят в ассоциации: вероятно, повод есть.
«Общество пошло на встречу по той причине, что есть, наверное,
В ассоциации признают: сотрудничество с госструктурами в случае аирсофта является добровольным. И никто не может точно сказать, все ли игроки сообщают властям о предстоящих играх, все ли организаторы подают списки участников в полицию. Возможно, есть и игры, которые остаются совершенно анонимными для госстуктур.
По словам одного из руководителей ассоциации Дмитрия, запретить играть в аирсофт спецслужба не может, но может попросить. Настоятельно. Что и произошло в этот раз.
Причем просьба остановить деятельность касалась не только открытых полигонов, но и закрытых — тех, что находятся в помещениях, где никак не могут оказаться случайные прохожие. Ассоциация решила пойти навстречу, опасаясь, например, усиленных проверок во время игр или других административных сложностей.
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