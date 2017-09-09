В Санкт-Петербурге торжественно отметили День Республики Татарстан
После презентации прошла культурная часть мероприятия — концертная программа с участием струнного квартета «Аллюки».
После презентации прошла культурная часть мероприятия — концертная программа с участием струнного квартета «Аллюки».
8 сентября в
Участие в мероприятии приняли депутаты Государственной Думы РФ, представители правительства
Постоянный представитель Республики Татарстан в
В рамках мероприятия состоялись презентация новых изданий Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, с участием руководства института и видных историков. Были представлены семитомник «История татар с древнейших времен» и коллективная монография «Золотая Орда в мировой истории».
Также были презентована работа «Уланы. Доблестные сыны Великой Степи» из серии «Татары на службе Отечеству», автора Ш. К. Ахметшина и книга «Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель: Жизнь мусульман в городе на Неве и в его окрестностях» авторов Р. И. Беккина и А. Н. Тагирджановой.
После презентации прошла культурная часть мероприятия — концертная программа, с участием струнного квартета «Аллюки», заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного артиста РФ Ханафи Чинакаева, лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Альберта Джалилова и специального гостя, юного дарования Айлины Хабибуллиной.