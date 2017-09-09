В Санкт-Петербурге торжественно отметили День Республики Татарстан

Источник: ИА Татар-информ

8 сентября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Республики Татарстан и предстоящему 100-летию со дня образования ТАССР, проводимое Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Участие в мероприятии приняли депутаты Государственной Думы РФ, представители правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, главы муниципальных образований Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители представительств субъектов РФ, руководители предприятий и бизнес-сообщество региона, татарская общественность города и области, руководители татарских национально-культурных организаций и активисты молодежных объединений.

Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин выступил с приветственным словом и провел награждение активистов государственными наградами Республики Татарстан.

В рамках мероприятия состоялись презентация новых изданий Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, с участием руководства института и видных историков. Были представлены семитомник «История татар с древнейших времен» и коллективная монография «Золотая Орда в мировой истории».

Также были презентована работа «Уланы. Доблестные сыны Великой Степи» из серии «Татары на службе Отечеству», автора Ш. К. Ахметшина и книга «Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель: Жизнь мусульман в городе на Неве и в его окрестностях» авторов Р. И. Беккина и А. Н. Тагирджановой.