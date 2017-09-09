Ливневые дожди и похолодание ожидает приморцев в начале следующей недели

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 сентября, PrimaMedia.

В начале следующей недели погодные условия в Приморья вновь изменятся. Над краем пройдет циклон с фронтальными разделами и вызовет дожди различной интенсивности, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Дожди начнутся в ночь на понедельник, 11 сентября, а днем распространятся на большинство районов Приморья, их интенсивность увеличится, местами ожидаются ливни с грозами. Кроме осадков, в крае похолодает — температурный фон понизится на 3−8 градусов.

При облачной и дождливой погоде уменьшится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночь будет теплее предыдущей на 5−9 градусов, минимальная температура воздуха составит +11…+19°С. Максимальная температура воздуха в пределах +20…+26°С.

Во вторник вслед за фронтом вторгнется очередная порция холода, и в Приморье вновь станет прохладнее, температурный фон понизится на 3−8 градусов. До середины недели сохранится прохладная погода, местами кратковременные дожди.