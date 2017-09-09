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13:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске участились случаи выезда на встречную полосу

Только с начала года произошло 50 ДТП по вине любителей выехать на «встречку».

За восемь месяцев текущего года 821 водителя привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу, сообщают в региональном ГИБДД.

Так, только в 2017 году произошло порядка 50 ДТП с пострадавшими, причина которых — выезд виновника на «встречку». В связи с этим полицейские проводят рейд «Встречная полоса». Экипажи ДПС дежурят на всех аварийно-опасных участках краевого центра, также большое внимание уделено загородным направлениям. Особенно автодороге «М-54» «Енисей». Именно здесь большое количество затяжных спусков и поворотов с ограниченной видимостью, где необдуманные маневры автомобилистов могут привести к печальным последствиям.

Напомним, что за выезд на «встречку» водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение прав лишат уже на год.

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