В Красноярске участились случаи выезда на встречную полосу
Только с начала года произошло 50 ДТП по вине любителей выехать на «встречку».
Только с начала года произошло 50 ДТП по вине любителей выехать на «встречку».
За восемь месяцев текущего года 821 водителя привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу, сообщают в региональном ГИБДД.
Так, только в 2017 году произошло порядка 50 ДТП с пострадавшими, причина которых — выезд виновника на «встречку». В связи с этим полицейские проводят рейд «Встречная полоса». Экипажи ДПС дежурят на всех
Напомним, что за выезд на «встречку» водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение прав лишат уже на год.