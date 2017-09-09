В Красноярске участились случаи выезда на встречную полосу

За восемь месяцев текущего года 821 водителя привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу, сообщают в региональном ГИБДД.

Так, только в 2017 году произошло порядка 50 ДТП с пострадавшими, причина которых — выезд виновника на «встречку». В связи с этим полицейские проводят рейд «Встречная полоса». Экипажи ДПС дежурят на всех аварийно-опасных участках краевого центра, также большое внимание уделено загородным направлениям. Особенно автодороге «М-54» «Енисей». Именно здесь большое количество затяжных спусков и поворотов с ограниченной видимостью, где необдуманные маневры автомобилистов могут привести к печальным последствиям.