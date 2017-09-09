Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Западные СМИ сообщили о «выводе российского вооружения» из ДНР
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Кети Топурия заявила о расставании и обратилась к экс-мужу - СМИ
Муж Глюкозы комментирует обнаженные снимки супруги
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
06:31 (мск), источник: Восток Медиа

На улицу Дальнего Востока начали пускать всех желающих

Каждый из 9 регионов ДФО постарался удивить гостей и жителей Приморья.

Источник: Восток Медиа

После завершения Восточного экономического форума на территорию острова Русский снова могут попасть все желающие. Улица Дальнего Востока на набережной ДВФУ продолжит работу в субботу и воскресенье, в том числе рыбный рынок, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 9 сентября, на два часа раньше запланированных 14 часов, возобновился фестиваль «Улица Дальнего Востока». Чтобы попасть на эту оригинальную улицу с павильонами всех девяти регионов ДФО, уже не нужна аккредитация на ВЭФ. Здесь можно продегустировать и купить морские деликатесы, узнать об истории строительства Владивостокской крепости и космодрома в Амурской области, красотах чукотского национального парка «Берингия» и спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» на Сахалине, сфотографироваться у гигантского лосося, вертолёта Ка-62, произведённого на заводе «Прогресс» в Приморье, или с собачьей упряжкой камчатской экстремальной гонки «Берингия».

«В выходные на университетской набережной для гостей фестиваля организована концертная программа, фаер-шоу, кинотеатр под открытым небом. Каждый регион организовал в своём павильоне фотозону», — рассказали в пресс-службе администрации Приморского края. Также они поделились подробной программой и планом расположения выставочных павильонов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Владимир Путин заложил новые суда на верфи в Приморье
В сёлах Хабаровского края «безжалостно» отстреливают медведей
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Путин поручил изучить случаи отказа в Крыму в гражданстве России
Минобороны назвало потери на Кубе во время Карибского кризиса
В России наступил «день тишины» перед выборами
Сноуден рассказал, кто ответственен за кибератаки в США
Явлинский: трансформация России завершилась крахом
Власти Татарстана корректируют языковое обучение в школе
Спорт
Дзагоев открывает таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь