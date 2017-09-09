На улицу Дальнего Востока начали пускать всех желающих

После завершения Восточного экономического форума на территорию острова Русский снова могут попасть все желающие. Улица Дальнего Востока на набережной ДВФУ продолжит работу в субботу и воскресенье, в том числе рыбный рынок, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 9 сентября, на два часа раньше запланированных 14 часов, возобновился фестиваль «Улица Дальнего Востока». Чтобы попасть на эту оригинальную улицу с павильонами всех девяти регионов ДФО, уже не нужна аккредитация на ВЭФ. Здесь можно продегустировать и купить морские деликатесы, узнать об истории строительства Владивостокской крепости и космодрома в Амурской области, красотах чукотского национального парка «Берингия» и спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» на Сахалине, сфотографироваться у гигантского лосося, вертолёта Ка-62, произведённого на заводе «Прогресс» в Приморье, или с собачьей упряжкой камчатской экстремальной гонки «Берингия».