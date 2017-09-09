Педагоги из китайского города Санья приедут в Хабаровск
В составе делегации будут директора школ
В составе делегации будут директора школ
Хабаровск, 9 сентября, AmurMedia.
В дальневосточную столицу прибывает делегация представителей сферы образования из китайского города Санья. Иностранные гости пробудут в Хабаровске с 10 по 14 сентября, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на
В составе группы шесть человек, а возглавляет ее начальник управления образования китайского города госпожа У Пин. В делегацию вошли также директора школ. Санья является
В рамках визита в дальневосточную столицу гости из Поднебесной встретятся с представителями управления образования администрации Хабаровска, побывают во Дворце творчества детей и молодежи «Северное сияние» и Дворце детского творчества «Маленький принц», посетят кадетскую школу № 1 имени Ф. Ф. Ушакова, гимназию восточных языков № 4, центр этнических культур «Народные ремесла». Они примут участие и в городских мероприятиях — торжественной церемонии открытия второго корпуса детского сада № 145, расположенного в пер. Топографическом, а также в приеме мэром Хабаровска молодых специалистов учреждений образования.