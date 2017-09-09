Педагоги из китайского города Санья приедут в Хабаровск

Хабаровск, 9 сентября, AmurMedia.

В дальневосточную столицу прибывает делегация представителей сферы образования из китайского города Санья. Иностранные гости пробудут в Хабаровске с 10 по 14 сентября, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

В составе группы шесть человек, а возглавляет ее начальник управления образования китайского города госпожа У Пин. В делегацию вошли также директора школ. Санья является городом-побратимом Хабаровска — соглашение об установлении побратимских связей было подписано в 2011 году. Нынешний визит представителей образования из КНР состоится в рамках программы по углублению сотрудничества, подписанной в октябре 2016 года мэрами двух городов.