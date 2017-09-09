На некоторых улицах Астаны ограничат движение
Дороги будут перекрыты с 9 по 20 сентября, передает ИА «Казинформ» со ссылкой на
Дороги будут перекрыты с 9 по 20 сентября, передает ИА «Казинформ» со ссылкой на
В рамках среднего ремонта автомобильных дорог планируется начать ремонтные работы по ул. Бекетай, на участке от ул. А. Молдагуловой до ул. Московской. В связи с этим с 9 по 20 сентября на указанном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств.
Управление автомобильных дорог города Астана рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.