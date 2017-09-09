Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Крым ответил на обещание Порошенко о неподъемном бремени для РФ
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
17Королевская катастрофа
07:39 (мск), источник: Newtimes.kz

На некоторых улицах Астаны ограничат движение

Дороги будут перекрыты с 9 по 20 сентября, передает ИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Источник: Reuters

В рамках среднего ремонта автомобильных дорог планируется начать ремонтные работы по ул. Бекетай, на участке от ул. А. Молдагуловой до ул. Московской. В связи с этим с 9 по 20 сентября на указанном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств.

Управление автомобильных дорог города Астана рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жители Шымкента в шоке от мизерной оценки своих домов
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Путин поручил изучить случаи отказа в Крыму в гражданстве России
Минобороны назвало потери на Кубе во время Карибского кризиса
В России наступил «день тишины» перед выборами
Сноуден рассказал, кто ответственен за кибератаки в США
Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории
Власти Татарстана корректируют языковое обучение в школе
Спорт
Дзагоев открывает таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь