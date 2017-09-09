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11:50 (мск), источник: Om1.ru

Светлана Бородина выступила в омской колонии

Заслуженная артистка России выбрала для исполнения классический шансон и патриотические композиции.

Заслуженная артистка России Светлана Бородина в компании заслуженного работника культуры Александра Болдырева выступили в Омской колонии № 7.

Певица исполнила позитивные композиции: «Вечерний Омск», Strangers in the Night Фрэнка Синатры, только по-русски, и шансон из фильма «Шербурские зонтики».

 — Пусть злость, жестокость, завистливость сменят эмоции, которые вам подарили сегодня со сцены — радость, счастье, любовь, доброта. Я надеюсь, сегодняшний концерт останется у каждого из вас в сердце, ведь искусство делает лучше каждого из нас, — подчеркнул замначальника колонии по воспитательной работе Андрей Зюзько.

Отметим, что в минувшие выходные Светлана Бородина выступила с концертом на Любинском проспекте. «Золотой голос» Омска можно было услышать возле органного зала.

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