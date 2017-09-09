Светлана Бородина выступила в омской колонии

— Пусть злость, жестокость, завистливость сменят эмоции, которые вам подарили сегодня со сцены — радость, счастье, любовь, доброта. Я надеюсь, сегодняшний концерт останется у каждого из вас в сердце, ведь искусство делает лучше каждого из нас, — подчеркнул замначальника колонии по воспитательной работе Андрей Зюзько.