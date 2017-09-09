На большей части Казахстана в субботу ожидаются дожди с грозами
В четырех областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов.
В четырех областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов.
В субботу, 9 сентября, на большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер.
На
В
В Жамбылской, Кызылординской,
В Мангистауской, ночью в Карагандинской, ночью и утром в Павлодарской,
В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской,
В Кызылординской,