Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Почему натуральное — не значит полезное
Порошенко решил превратить Крым в «неподъемное бремя» для России
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
17Королевская катастрофа
07:48 (мск), источник: 365info.kz

На большей части Казахстана в субботу ожидаются дожди с грозами

В четырех областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 64% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: 365info.kz

В субботу, 9 сентября, на большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер.

На юго-западе, севере, северо-востоке, центре и востоке республики ночью и утром местами — туман, сообщает РГП «Казгидромет».

Читайте также
Количество казахстанцев в зоне действия урагана «Ирма» выясняется

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, днем возможен град, шквал. В Акмолинской области местами ночью и утром ожидается туман, днем ветер 15−20 м/с.

В Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Южно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

В Мангистауской, ночью в Карагандинской, ночью и утром в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Без паранджи: какими казашки были раньше
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Путин поручил изучить случаи отказа в Крыму в гражданстве России
Минобороны назвало потери на Кубе во время Карибского кризиса
В России наступил «день тишины» перед выборами
Сноуден рассказал, кто ответственен за кибератаки в США
Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории
Власти Татарстана корректируют языковое обучение в школе
Спорт
Дзагоев открывает таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь