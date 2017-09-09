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08:39 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанский олигарх зарегистрировался в Узбекистане

Казахстанский миллиардер будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь.

Источник: Nur.kz

В Узбекистане зарегистрировано представительство Международного фонда Патоха Шодиева — олигарха и миллиардера, которого в прессе называют то казахстанским, то российским, то узбекским бизнесменом. Об этом сообщает Uzdaily.uz.

По данным министерства юстиции Узбекистана, фонд будет поддерживать проекты в сфере науки, медицины, культуры и образования. Ожидается, что фонд Шодиева будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь детским домам и участвовать в проектах по оказанию медицинской помощи населению.

В Узбекистане, ожидается, что Фонд Шодиева будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь детским домам и участвовать в проектах по оказанию медицинской помощи населению.

Кейт Элизабет Магуайр назначена главой Представительства фонда Фаттоха Шодиева в Узбекистане.

Отметим, Фаттах (Патох) Каюмович Шодиев — казахстанский миллиардер, родом из Джизакской области Узбекистана. Имеет гражданство Бельгии, по национальности — узбек. Шодиев является совладельцем компании «Eurasian National Resources Corporation», основная часть активов группы находится в Казахстане. Основатель Международного фонда Шодиева. Его состояние оценивается в 3,7 млрд долларов. В 2011 году «Форбс» назвал Шодиева самым богатым человеком Бельгии.

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