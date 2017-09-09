Казахстанский олигарх зарегистрировался в Узбекистане

Источник: Nur.kz

В Узбекистане зарегистрировано представительство Международного фонда Патоха Шодиева — олигарха и миллиардера, которого в прессе называют то казахстанским, то российским, то узбекским бизнесменом. Об этом сообщает Uzdaily.uz.

По данным министерства юстиции Узбекистана, фонд будет поддерживать проекты в сфере науки, медицины, культуры и образования. Ожидается, что фонд Шодиева будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь детским домам и участвовать в проектах по оказанию медицинской помощи населению.

В Узбекистане, ожидается, что Фонд Шодиева будет оказывать гуманитарную и благотворительную помощь детским домам и участвовать в проектах по оказанию медицинской помощи населению.

Кейт Элизабет Магуайр назначена главой Представительства фонда Фаттоха Шодиева в Узбекистане.