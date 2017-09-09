В Сочи состоялось открытие музыкального конкурса «Новая волна»

Напомним, с 2002 по 2014 годы конкурс проводился в Юрмале. Затем из-за введенного латвийскими властями запрета на посещение территории страны российскими артистами (в числе которых Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов) организаторы перенесли его в Сочи. В олимпийской столице он два года проводился на Северном молу местного морпорта, и только в этот раз мероприятие было решено организовать на территории Имеретинской низменности.

— Мы посмотрели новое место, нам понравилось. В Олимпийском парке просторнее, больше подъездов для гостей. К тому же видовые планы интереснее: ледовые дворцы, красивый фонтан. Думаю, в особенности телезритель наверняка оценит перемены, — уверен генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.

В вечер открытия вместе с начинающими артистами на одну сцену вышли Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Наташа Королева, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Жасмин и «Дискотека Авария». Специальным же гостем вечера стала певица LP (Лаура Перголицци).

По словам организаторов, в этом году в оргкомитет поступило более 12 тысяч заявок на участие в конкурсе. В итоге же были отобраны 14 финалистов из Армении, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, Румынии, России, Узбекистана, Украины и Швеции. Нашу страну представят победитель телепроекта «Главная сцена» Саша Санта и участник программы «Голос» Василий Уриевский.

Уже сегодня, 9 сентября, пройдет первый конкурсный день — «День кино», а вечер 11 сентября посвятят авторской песне. Также запланированы различные вечеринки и бесплатные концерты в разных частях курорта. А завершится «Новая волна» гала-концертом, хедлайнером которого должен был стать Робби Уильямс. Однако, известный исполнитель отменил свой приезд в Россию.

— Каждый имеет право на болезнь. Если бы он отменил выступление только Сочи, тогда к нам были бы вопросы. Но это касается и Москвы, и Санкт-Петербурга. Поэтому, думаю, здесь нет никакой политики, действительно, болезнь, — прокомментировал ситуацию Крутой. — Итоговый концерт пройдет и без Уильямса. Сейчас решаем, чем будем удивлять. Закроем, не переживайте.