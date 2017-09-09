В Сочи состоялось открытие музыкального конкурса «Новая волна»
В Олимпийском парке Сочи открылся шестнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Стартовал фестиваль
В Олимпийском парке Сочи открылся шестнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Стартовал фестиваль
Напомним, с 2002 по 2014 годы конкурс проводился в Юрмале. Затем
— Мы посмотрели новое место, нам понравилось. В Олимпийском парке просторнее, больше подъездов для гостей. К тому же видовые планы интереснее: ледовые дворцы, красивый фонтан. Думаю, в особенности телезритель наверняка оценит перемены, — уверен генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.
В вечер открытия вместе с начинающими артистами на одну сцену вышли Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Наташа Королева, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Жасмин и «Дискотека Авария». Специальным же гостем вечера стала певица LP (Лаура Перголицци).
По словам организаторов, в этом году в оргкомитет поступило более 12 тысяч заявок на участие в конкурсе. В итоге же были отобраны 14 финалистов из Армении, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, Румынии, России, Узбекистана, Украины и Швеции. Нашу страну представят победитель телепроекта «Главная сцена» Саша Санта и участник программы «Голос» Василий Уриевский.
Уже сегодня, 9 сентября, пройдет первый конкурсный день — «День кино», а вечер 11 сентября посвятят авторской песне. Также запланированы различные вечеринки и бесплатные концерты в разных частях курорта. А завершится «Новая волна»
— Каждый имеет право на болезнь. Если бы он отменил выступление только Сочи, тогда к нам были бы вопросы. Но это касается и Москвы, и
Как уже писала «РГ», международный конкурс «Новая волна» продлится в Сочи до 14 сентября.