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09:56 (мск), источник: dostup1.ru

День города в Челябинске: как собраться, добраться и выбираться

Власти советуют горожанам учитывать ограничения и не терять бдительности. А синоптики — одеваться теплее и не забывать зонты.

Источник: Reuters

В субботу, 9 сентября, Челябинск празднует День города — запланировано более 50 мероприятий во всех районах южноуральской столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О ПОГОДЕ

Западный циклон принес на Урал пасмурную погоду с дождями. Температура воздуха в течение дня в Челябинске будет держаться в районе 15 градусов со знаком «плюс».

Поэтому тем, кто твердо намерен посетить шествие ростовых кукол и Парад первоклассников в парке Гагарина, выиграть билеты в кинотеатр «Знамя» и посмеяться над шутками КВНщиков на Кировке, услышать Газманова и «Корни» на площади Революции или насладиться шедеврами музыкальной классики в исполнении оркестра народных инструментов «Малахит» в горсаду Пушкина, советуем одеваться потеплее (перчатки, шарфы и шапки не будут лишними) и не забывать зонтики.

О РАБОТЕ ТРАНСПОРТА

В субботу, 9 сентября, челябинский транспорт будет работать в особом режиме. Будет закрыто движение транспорта на следующих улицах города:

— по улице Тимирязева, на участке от Воровского до Цвиллинга с 14.30 до 21.00;
— по проспекту Ленина, на участке от Красной до Цвиллинга с 14.30 до 21.00;
— по улице Воровского от улицы Сони Кривой до площади Революции с 14.30 до 22.30;
— по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга с 21.00 до 22.30;
— по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы с 21.00 до 22.30;
— по улице Труда, на участке от Российской до Энгельса с 21.00 до 22.30;
— по улице Братьев Кашириных от Российской до Краснознаменной с 21.00 до 22.30;
— по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда с 21.00 до 22.30.
Кроме того, по мере прохождения праздничной Кавалькады будет поэтапно перекрываться движение транспорта по маршруту движения колонны.

Ради подготовки к салюту автовокзал у дворца спорта «Юность» традиционно в День города завершит работу в 18.00. Все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции у облбольницы (для тех, кто ошибочно приедет к «Юности», будет организован бесплатный трансфер до мест отправления нужных автобусов).

После фейерверка пустят дополнительный общественный транспорт

— С площади Революции по своим маршрутам отправятся трамваи № 3 (в направлении ЧМК), № 5 (в направлении ЧЭМК), № 7 (в направлении ЧГРЭС), № 8 (в направлении Чистопольской), № 16 (в направлении ул. Чичерина). С перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы отправятся трамваи № 16 (в направлении конечной «Колющенко»), № 20 (в направлении Медгородка). С Алого Поля выйдут трамваи № 20 (в направлении ул. Чичерина).

— На Алом Поле будут ждать троллейбусы № 12 (в направлении ул. Молдавской). С перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Победы № 12 (в направлении АМЗ). С «Детского мира» выйдут троллейбусы № 8 (в направлении ЧКПЗ), № 17 (в направлении конечного пункта «Молдавская»), № 19 (в направлении поселка Первоозерный).

— Автобусы № 64 будут ожидать пассажиров на железнодорожном вокзале, после открытия движения направятся на северо-запад; маршрут № 4 от ЮУрГУ отвезет в Тракторозаводский район, здесь же будет ожидать и автобус № 81 с движением в сторону Ленинского района.

— Автобусы № 31 встанут в двух точках: на Комсомольском и Свердловском проспектах со следованием в Металлургический район.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Охранять порядок в День города будут около 1,5 полицейских, ЧОПовцев и сотрудников народных дружин. Они не уйдут с улиц до окончания всех праздничных мероприятий, то есть до окончания салюта, намеченного на 22.00.

Впрочем, власти советуют гражданам и самим не терять бдительности и напоминают о правилах поведения в случае террористической угрозы и иных ЧС.

— Будьте предельно внимательны к окружающим вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь к ним. Не позволяйте случайным людям близко подходить к опасному предмету или пытаться обезвредить его.

— Совершая поездки в общественном транспорте и обнаружив оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства, опросите людей, находящихся рядом. Если хозяин не установлен, не открывайте их, не трогайте руками и немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда или сотруднику полиции. Предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

— При захвате заложников о сложившейся ситуации незамедлительно сообщите любым доступным способом в правоохранительные органы. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступайте. При необходимости выполняйте требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречьте преступникам, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Памятка по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

— В случае получения сведений об угрозе совершения либо совершении террористического акта необходимо незамедлительно информировать аппарат оперативного штаба в Челябинской области (749−28−40, 749−27−53,749−28−21) и оперативного дежурного УФСБ России по Челябинской области (749−25−82, 749−26−28, 749−88−56).

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