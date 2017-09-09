В Башкирии синоптики рассказали, когда ждать первый снег
Резкое похолодание ожидается уже в начале следующей неделе.
Резкое похолодание ожидается уже в начале следующей неделе.
Уже в эти выходные на востоке Приволжского федерального округа образуется циклон, который резко изменит характер погоды в Башкирии. Уже в воскресенье, 10 сентября,
— Ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до +2,+7С, при прояснениях в воздухе и на поверхности почвы заморозки до 0,-5С, днем не выше 7−12С тепла, — сообщили специалисты Башгидрометцентра.
В понедельник, 11 сентября, в регионе начнут хозяйничать дожди, в некоторых районах сильные. Тогда же в Башкирии может выпасть первый снег на больше части республики. Днем осадки продолжатся, но уже с меньшей силой.