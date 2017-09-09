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15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии синоптики рассказали, когда ждать первый снег

Резкое похолодание ожидается уже в начале следующей неделе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 768 мм рт. ст. 3 м/с

Уже в эти выходные на востоке Приволжского федерального округа образуется циклон, который резко изменит характер погоды в Башкирии. Уже в воскресенье, 10 сентября, из-за ветра в республику придет холодная воздушная масса.

— Ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до +2,+7С, при прояснениях в воздухе и на поверхности почвы заморозки до 0,-5С, днем не выше 7−12С тепла, — сообщили специалисты Башгидрометцентра.

В понедельник, 11 сентября, в регионе начнут хозяйничать дожди, в некоторых районах сильные. Тогда же в Башкирии может выпасть первый снег на больше части республики. Днем осадки продолжатся, но уже с меньшей силой.

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