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10:29 (мск), источник: Nur.kz

«Серийная невеста»: девушка как минимум восемь раз сбегала с приданным после свадьбы

Полиция Тайланда ищет серийную мошенницу, которая за последние два года вышла замуж за, как минимум, восьмерых мужчин и сбежала с приданым, сообщает bigpicture.ru.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

32-летняя Джариапорн Буайай (Jariyaporn Buayai) — настоящая «сбежавшая невеста». В социальных сетях о ней уже давно говорят как о мошеннице, но в поле зрения правоохранительных органов она попала недавно.

Одна из жертв мошенницы, Прасарн Тиамьям, недавно наткнулся в соцсетях на предупреждение тайским мужчинам держаться подальше от Джариапорн. В этой женщине Прасарн узнал ту, на которой он женился два года назад, после того как она сказала, что забеременела. Через несколько дней после свадьбы невеста сбежала с приданым (около шести тысяч долларов) и больше не объявлялась.

Прасарн обратился в полицию и рассказал, что его бывшая жена добавила его в друзья на Facebook в феврале 2015 года. Через девять месяцев отношений Джариапорн заявила о том, что она беременна, и им необходимо пожениться. Прасарн согласился, и они сыграли свадьбу на морском курорте. Всего через четыре дня после торжественного события новоиспеченная жена заявила, что ей нужно помочь родителям с их бизнесом, и она будет на связи.

После ее отъезда Прасарн не мог связаться с женой. Через некоторое время он получил телефонный звонок от неизвестной женщины, которая представилась племянницей его жены. Она сообщила, что Джариапорн потеряла ребенка, а Прасарн должен прекратить попытки связаться с ней. Через несколько лет мужчина понял, что его обманули, когда увидел предупреждающий пост о мошеннице на Facebook.

Вскоре после того, как история Прасарна появилась в СМИ, объявились и другие жертвы мошенницы. Один мужчина, который предпочел остаться анонимным, рассказал, что «серийная невеста» добавила его в Facebook в феврале этого года. Он положил на счет мошенницы около 15 000 долларов, и неудавшаяся невеста сбежала, сказав, что, судя по гороскопу, сейчас неподходящее время для свадьбы.

Другой пострадавший от рук алчной невесты сообщил, что он общался еще с семью «неудавшимися женихами» Джариапорн. Сценарий был всегда одинаковым: женщина добавляла их в друзья на Facebook, спала с ними на первом свидании, потом заявляла о беременности и необходимости скорой свадьбы, и, наконец, сбегала со всем приданным.

Пост на Facebook, который уже стал вирусным, сообщает, что Джариапорн успела выйти за пятерых мужчин всего за неделю в прошлом месяце, но эту информацию полиция еще не подтвердила.

Полиция всерьез взялась за поиски мошенницы. Правоохранительные органы искали родителей женщины, но выяснилось, что они тоже исчезли. Зато удалось найти старшую сестру Джариапорн. Она сообщила, что порвала связь с сестрой после того, как та не смогла вернуть ей долг.

Старшая сестра сделала заявление через СМИ и попросила Джариапорн выйти на связь, потому что она очень беспокоится за родителей.

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