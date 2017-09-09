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09:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Ленинском районе Челябинска с 11 сентября ограничат движение транспорта

Причина — ремонт водопроводной камеры.

Источник: Аргументы и факты

С 11 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Гончаренко в юго-восточном направлении на пересечении с улицей Гагарина, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

В связи с ремонтом водопроводной камеры также будет закрыт проезд по улице Фрунзе на пересечении с улицей Гагарина. Ограничения будут действовать до 29 сентября.

Напомним, с 11 сентября снова закроют движение троллейбусов на проспекте Ленина от улицы Российской до улицы Артиллерийской.

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