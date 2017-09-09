В Ленинском районе Челябинска с 11 сентября ограничат движение транспорта
Причина — ремонт водопроводной камеры.
Причина — ремонт водопроводной камеры.
С 11 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Гончаренко в
В связи с ремонтом водопроводной камеры также будет закрыт проезд по улице Фрунзе на пересечении с улицей Гагарина. Ограничения будут действовать до 29 сентября.
Напомним, с 11 сентября снова закроют движение троллейбусов на проспекте Ленина от улицы Российской до улицы Артиллерийской.