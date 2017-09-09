Шестиметровый памятник Николаю Чудотворцу просят установить в Новосибирске

Мэрию Новосибирска просят разрешить установить 6-метровую скульптуру Николая Чудотворца у часовни на Красном проспекте.

Подобные памятники стоят в Калининграде и Москве. Новосибирская митрополия Русской православной Церкви объявила о том, что открытие памятника святому в Новосибирске запланировали на весну 2018 года.

К этому решению сторонники установки памятника пришли на заседании совета по культуре и образованию.

Открытие памятника запланировано на 20 мая, его хотят приурочить к 125-летию со дня основания Ново-Николаевска. Участники совещания обратились с просьбой к владыке Тихону подготовить и направить соответствующее письмо мэру Новосибирска. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии РПЦ.