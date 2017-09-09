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12:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Шестиметровый памятник Николаю Чудотворцу просят установить в Новосибирске

Скульптуру святого у часовни на Красном проспекте предложили установить верующие.

Мэрию Новосибирска просят разрешить установить 6-метровую скульптуру Николая Чудотворца у часовни на Красном проспекте.

Подобные памятники стоят в Калининграде и Москве. Новосибирская митрополия Русской православной Церкви объявила о том, что открытие памятника святому в Новосибирске запланировали на весну 2018 года.

К этому решению сторонники установки памятника пришли на заседании совета по культуре и образованию.

Открытие памятника запланировано на 20 мая, его хотят приурочить к 125-летию со дня основания Ново-Николаевска. Участники совещания обратились с просьбой к владыке Тихону подготовить и направить соответствующее письмо мэру Новосибирска. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии РПЦ.

Установку памятника инициировало Новосибирское землячество в Москве. Как пояснили верующие, это важно потому, что когда-то город назывался Ново-Николаевском. Свое название он получил в честь императора Николая II и его небесного покровителя — Николая Чудотворца.

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