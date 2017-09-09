Солнечная погода и до 19 градусов тепла ожидается в Московском регионе в субботу

Источник: Агентство «Москва»

РИАМО — 9 сен. В Москве и Подмосковье в субботу сохранится теплая солнечная погода, максимальная температура воздуха составит плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Среднесуточная температура окажется выше климатической нормы на 1−1,5 градуса. Влажность составит около 50%. Ветер будет дуть западный со скоростью 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление увеличится и в середине дня приблизится к своим нормальным показателям 747 миллиметров ртутного столба.

Несмотря на вполне комфортную погоду, главным неблагоприятным фактором в Московском регионе станет возмущенный геомагнитный фон.

«На него ухудшением самочувствия, прежде всего, отреагируют метеозависимые люди. У них возможны скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца. И даже здоровые люди могут испытывать дискомфорт: снижение работоспособности, быструю утомляемость, нарушение сна», — предупреждают синоптики.