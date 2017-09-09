В парках Москвы в День города можно будет проверить свое здоровье

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут проверить свое здоровье в столичных парках 9 и 10 сентября, когда отмечается 870-летний юбилей города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, в местах гуляний можно будет также пообщаться с врачами и получить консультацию у специалистов, пройти различные диагностические исследования в так называемых «Шатрах здоровья».

Даже никуда идти не нужно — можно просто задержаться у медицинской палатки, пройти диагностику и отправиться дальше на праздник. Алексей Хрипун Руководитель департамента здравоохранения Москвы

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Так, в Перовском парке культуры и отдыха можно будет измерить артериальное давление, пульс, содержания кислорода в крови, уровень холестерина и глюкозы. Курильщикам предложат проверить уровень монооксида углерода в организме. Также будет возможность пройти тестирование на потребление наркотических и психотропных веществ.