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09:24 (мск), источник: ТАСС

В парках Москвы в День города можно будет проверить свое здоровье

В местах гуляний можно будет также пообщаться с врачами и получить консультацию у специалистов, пройти различные диагностические исследования.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут проверить свое здоровье в столичных парках 9 и 10 сентября, когда отмечается 870-летний юбилей города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, в местах гуляний можно будет также пообщаться с врачами и получить консультацию у специалистов, пройти различные диагностические исследования в так называемых «Шатрах здоровья».

Даже никуда идти не нужно — можно просто задержаться у медицинской палатки, пройти диагностику и отправиться дальше на праздник.
Алексей Хрипун
Руководитель департамента здравоохранения Москвы
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Так, в Перовском парке культуры и отдыха можно будет измерить артериальное давление, пульс, содержания кислорода в крови, уровень холестерина и глюкозы. Курильщикам предложат проверить уровень монооксида углерода в организме. Также будет возможность пройти тестирование на потребление наркотических и психотропных веществ.

Передвижные флюорографические установки будут работать в парке «Северное Тушино», в Бабушкинском парке, ландшафтном парке «Митино», в «Сокольниках» и перед зданием МГУ. Шатры здоровья и медицинские палатки будут работать в парке Северного речного вокзала, «Северное Тушино», в Екатерининском парке, Бабушкинском, Лианозовском лесопарке, в Перово, в Кузьминках, Жулебино, Печатниках, парке 850-летия Москвы, а также в парках Новой Москвы. Полный перечень работающих шатров доступен на сайте департамента здравоохранения.

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