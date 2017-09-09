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09:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Танки под водой: южноуральские военные провели необычные учения

Более полутысячи военных отработали экстренные случаи — затопление машины, нехватку кислорода, поражение газом или удар взрывной волной.

В воскресенье профессиональный праздник отметят танкисты, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Он учрежден в 1946 году в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме фашистов в годы войны. Также в этот день чествуют танкостроителей.

В канун Дня танкиста военнослужащие Центрального округа провели маневры по подводному вождению бронемашин. Это самый сложный элемент боевой подготовки. Танки Т-72 преодолевали водные преграды шириной более 50 метров, погружались на глубину до пяти метров. Двигаться по дну можно только по приборам. Благодаря специальной экипировке экипаж может находиться под водой около часа. Более полутысячи военных отработали и экстренные случаи — затопление машины, нехватку кислорода, поражение газом или удар взрывной волной.

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