Москва отпразднует 870-летнюю годовщину в авангардном стиле

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москва отметит свой 870-й юбилей 9 и 10 сентября. Темой праздника стал лозунг «Город, где создается история», а наполнение мероприятий определили с учетом мнения москвичей, сообщила пресс-служба мэрии.

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Всего в ходе голосования в системе «Активный гражданин было собрано почти 1,9 млн мнений, уточнили в пресс-службе.

Власти разработали единый фирменный авангардный стиль празднования 870-летия Москвы, рассказали в оргкомитете цикла «Московские сезоны» департамента торговли и услуг Москвы. Он основан на серии оригинальных текстильных орнаментов, созданных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923—1924 годах.

Русский конструктивизм — одно из самых влиятельных и узнаваемых направлений культуры, объяснили выбор концепции праздника в «Московских сезонах».

Центральные события праздника

Ключевым событием праздника станет торжественное открытие Дня города Москвы на Красной площади.

Оно начнется 9 сентября в 12:00. Главная сценическая площадка будет установлена на фоне Собора Василия Блаженного, так наиболее узнаваемые московские архитектурные формы станут декорациями праздника.

Всего в Москве 9—10 сентября пройдет 427 крупных праздничных событий на более чем 300 общегородских, окружных и районных площадках.

Тверская улица на время Дня города станет пешеходной, и ее украсят 200 арт-объектов.

В самой двухдневной праздничной программе примут участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. В столице будут работать 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов. На площадках пройдут 100 творческих мастер-классов для взрослых и детей, 70 интерактивных спортивных программ, научной и театральной выставок, на которых будут представлены 50 уникальных экспонатов.

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С Днем города москвичей поздравят более 2 тыс. артистов и более 150 творческих коллективов. На открытых площадках столицы будут выступать Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис и Диана Гурцкая.

Гала-концерт у стен храма Христа Спасителя

9 сентября на Волхонке у храма Христа Спасителя будут выступать Нижегородский губернский оркестр, «Красная гвоздика» и Всемирный молодежный симфонический оркестр. Популярные исполнители исполнят классические произведения в современной обработке. Он пройдет с 12:00 до 21:00 мск.

10 сентября с 15:00 до 20:00 у стен храма состоится Фестиваль современной детской песни. В программе примут участие детская концертная студия «Непоседы» и детский театр эстрады. Дети исполнят хиты вместе с популярными артистами.

Праздничный ВДНХ

ВДНХ станет одной из самых посещаемых площадок Дня города, заявили в мэрии Москвы. На территории выставочного комплекса пройдут девять крупных мероприятий. Так, 9 и 10 сентября с 12:00 по 17:00 мск состоится финал Фестиваля духовых оркестров.

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Для детей будут открыты интерактивно-образовательные площадки «Город детства», посвященные архитектуре и строительству. У монумента «Рабочий и Колхозница» совместно с ГУ МВД России по городу Москве будут организованы показательные выступления конной полиции и кинологических служб.

Парки в День города

Праздничные мероприятия пройдут в парках всех округов Москвы, будет организовано 36 творческих программ. Тематические программы пройдут в Екатерининском парке («Наши победы»), парке Олимпийской деревни («Москва ставит рекорды, Москва за спорт») и парке Северного речного вокзала («Москва открывает»). Также юбилей города отметят в музее-заповеднике «Царицыно» («Москва созидает») и парке «Печатники» («Москва покоряет»).

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«Сокольники» превратятся в «Территорию оперы», в «Саду Эрмитаж» состоится V ежегодный фестиваль «Театральный марш», а в парке Победы — музыкальный фестиваль. В парке Горького пройдет театральный фестиваль, в парке «Красная Пресня» — фестиваль «Весь мир на Красной Пресне», а в «Усадьбе Воронцово» — народное караоке (музыкальная программа с песнями из фильмов).

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Спортивный День города

Спортивная часть юбилея включает более 20 крупных мероприятий, сообщили в мэрии. Так, в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» на Волгоградском проспекте пройдет праздник «Спортивная столица — 2017», в учебно-спортивном центре «Искра» на Сельскохозяйственной улице — XXVI традиционный городской фестиваль инвалидного спорта.

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В «Лужниках» состоится праздник День города в Лужниках. Также власти Москвы совместно с фондом «Артист» организовали благотворительный театральный велозаезд «ТеатрРалли» в поддержку ветеранов сцены.

Выставки и пиротехника

В праздничные дни в Москве пройдут 130 юбилейных выставок и 200 тематических экскурсий. В частности, на Фрунзенской набережной 9 сентября с 12:00 до 15:00 состоится выставка ретротехники музея «Московский транспорт» и современных транспортных средств ГУП «Мосгортранс».

Завершится субботняя программа 9 сентября в 21:00 праздничными фейерверками во всех административных округах. Всего состоится свыше 20 тыс. залпов из 30 точек запуска.

Макет города

10 сентября с 12:00 посетители юбилея Москвы смогут увидеть уникальный макет Страстной (ныне Пушкинской) площади Москвы, сообщили в «Московских сезонах». Он будет выставлен в павильоне «Гостиная» на Тверской площади. Его представят совместно фестиваль «Москва 870. Город, где создается история» совместно с Музеем Москвы.

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Площадь на макете воссоздана такой, какой была в конце XIX века, после того как в 1880 году на ней установили памятник А. С. Пушкину — только в масштабе 1:200. При работе над объектом были использованы архивные документы, картины и редкие фотографии.

Макет не был доступен для широкой публики долгое время и хранился в запасниках Музея Москвы.

Безопасность и медпомощь

Все городские службы будут работать в усиленном режиме 9 и 10 сентября, сообщили в мэрии Москвы. Безопасность праздничных мероприятий обеспечат 18 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников и свыше 1 тыс. сотрудников частных охранных организаций, по данным столичной мэрии.

Медицинское сопровождение мероприятий обеспечат 10 бригад Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Москвы. Дежурить будут до 100 бригад скорой помощи, 350 сотрудников столичного главка МЧС и 100 спасателей поисково-спасательной службы.

Также на празднике будут работать 500 членов добровольных пожарных формирований, 15 дежурных расчетов пожарно-спасательной техники экстренного реагирования и четыре единицы плавательных средств.