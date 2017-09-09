Москва отпразднует 870-летнюю годовщину в авангардном стиле
Стиль основан на серии оригинальных текстильных орнаментов, созданных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923—1924 годах.
Стиль основан на серии оригинальных текстильных орнаментов, созданных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923—1924 годах.
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москва отметит свой 870-й юбилей 9 и 10 сентября. Темой праздника стал лозунг «Город, где создается история», а наполнение мероприятий определили с учетом мнения москвичей, сообщила
Всего в ходе голосования в системе «Активный гражданин было собрано почти 1,9 млн мнений, уточнили в
Власти разработали единый фирменный авангардный стиль празднования 870-летия Москвы, рассказали в оргкомитете цикла «Московские сезоны» департамента торговли и услуг Москвы. Он основан на серии оригинальных текстильных орнаментов, созданных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923—1924 годах.
Русский конструктивизм — одно из самых влиятельных и узнаваемых направлений культуры, объяснили выбор концепции праздника в «Московских сезонах».
Центральные события праздника
Оно начнется 9 сентября в 12:00. Главная сценическая площадка будет установлена на фоне Собора Василия Блаженного, так наиболее узнаваемые московские архитектурные формы станут декорациями праздника.
Всего в Москве
В самой двухдневной праздничной программе примут участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. В столице будут работать 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов. На площадках пройдут 100 творческих
С Днем города москвичей поздравят более 2 тыс. артистов и более 150 творческих коллективов. На открытых площадках столицы будут выступать Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис и Диана Гурцкая.
9 сентября на Волхонке у храма Христа Спасителя будут выступать Нижегородский губернский оркестр, «Красная гвоздика» и Всемирный молодежный симфонический оркестр. Популярные исполнители исполнят классические произведения в современной обработке. Он пройдет с 12:00 до 21:00 мск.
10 сентября с 15:00 до 20:00 у стен храма состоится Фестиваль современной детской песни. В программе примут участие детская концертная студия «Непоседы» и детский театр эстрады. Дети исполнят хиты вместе с популярными артистами.
Праздничный ВДНХ
ВДНХ станет одной из самых посещаемых площадок Дня города, заявили в мэрии Москвы. На территории выставочного комплекса пройдут девять крупных мероприятий. Так, 9 и 10 сентября с 12:00 по 17:00 мск состоится финал Фестиваля духовых оркестров.
Для детей будут открыты
Парки в День города
Праздничные мероприятия пройдут в парках всех округов Москвы, будет организовано 36 творческих программ. Тематические программы пройдут в Екатерининском парке («Наши победы»), парке Олимпийской деревни («Москва ставит рекорды, Москва за спорт») и парке Северного речного вокзала («Москва открывает»). Также юбилей города отметят в
«Сокольники» превратятся в «Территорию оперы», в «Саду Эрмитаж» состоится V ежегодный фестиваль «Театральный марш», а в парке Победы — музыкальный фестиваль. В парке Горького пройдет театральный фестиваль, в парке «Красная Пресня» — фестиваль «Весь мир на Красной Пресне», а в «Усадьбе Воронцово» — народное караоке (музыкальная программа с песнями из фильмов).
Спортивный День города
Спортивная часть юбилея включает более 20 крупных мероприятий, сообщили в мэрии. Так, в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» на Волгоградском проспекте пройдет праздник «Спортивная столица — 2017», в
В «Лужниках» состоится праздник День города в Лужниках. Также власти Москвы совместно с фондом «Артист» организовали благотворительный театральный велозаезд «ТеатрРалли» в поддержку ветеранов сцены.
Выставки и пиротехника
В праздничные дни в Москве пройдут 130 юбилейных выставок и 200 тематических экскурсий. В частности, на Фрунзенской набережной 9 сентября с 12:00 до 15:00 состоится выставка ретротехники музея «Московский транспорт» и современных транспортных средств ГУП «Мосгортранс».
Завершится субботняя программа 9 сентября в 21:00 праздничными фейерверками во всех административных округах. Всего состоится свыше 20 тыс. залпов из 30 точек запуска.
Макет города
10 сентября с 12:00 посетители юбилея Москвы смогут увидеть уникальный макет Страстной (ныне Пушкинской) площади Москвы, сообщили в «Московских сезонах». Он будет выставлен в павильоне «Гостиная» на Тверской площади. Его представят совместно фестиваль «Москва 870. Город, где создается история» совместно с Музеем Москвы.
Площадь на макете воссоздана такой, какой была в конце XIX века, после того как в 1880 году на ней установили памятник А. С. Пушкину — только в масштабе 1:200. При работе над объектом были использованы архивные документы, картины и редкие фотографии.
Макет не был доступен для широкой публики долгое время и хранился в запасниках Музея Москвы.
Безопасность и медпомощь
Все городские службы будут работать в усиленном режиме 9 и 10 сентября, сообщили в мэрии Москвы. Безопасность праздничных мероприятий обеспечат 18 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников и свыше 1 тыс. сотрудников частных охранных организаций, по данным столичной мэрии.
Медицинское сопровождение мероприятий обеспечат 10 бригад
Также на празднике будут работать 500 членов добровольных пожарных формирований, 15 дежурных расчетов
Полная программа празднования Дня города и расписание экскурсий будут опубликованы на официальном сайте правительства Москвы.