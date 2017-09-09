Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Погибший в ДТП политолог из Киева был рад гибели в ДТП Бережной
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
14События недели в фотографиях
10:21 (мск), источник: Водитель Петербурга

Закрытия и ограничения в Петербурге с 9 сентября

ГАТИ Петербурга сообщает об ограничениях и перекрытиях движения в Петербурге, которые вводятся сегодня, 9 сентября.

Источник: РИА "Новости"

ГАТИ Петербурга сообщает об ограничениях и перекрытиях движения в Петербурге, которые вводятся сегодня, 9 сентября.

Закрытия:

9 и 10 сентября — полное перекрытие Малой Морской улицы от Гороховой улицы до Исаакиевской площади (ремонт дороги).

Читайте также
Названы новые сроки запуска в Петербурге первого частного трамвая

С 22:00 до 7:00 9 и 10 сентября — закрытие движения по Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Гороховой улицы вместе с ограничением движения по Исаакиевской площади. Объезд: по улицам Труда и Якубовича, Почтамтскому переулку, Адмиралтейскому и Вознесенскому проспектам и Исаакиевской площади.

С 9 по 18 сентября — боковой проезд нечетной стороны проспекта Солидарности между домами 1 и 3 по Солидарности (работы по прокладке теплосети).

С 9 по 17 сентября — закрытие направления движения по улице Михаила Дудина от улицы Фёдора Абрамова к Толубеевскому проезду, плюс ограничение движение по Михаила Дудина у улицы Фёдора Абрамова (прокладка канализации). Объезд по улицам Федора Абрамова и Николая Рубцова.

Ограничения:

С 9 по 10 сентября — на перекрестке проспектов Наставников и Энтузиастов (демонтаж трамвайных путей).

С 0:00 до 7:00 9, 16, 23 и 30 сентября — на перекрестке нечетной стороны Заневского проспекта и улицы Стахановцев (работы по прокладке газопровода).

С 9 сентября по 8 октября — Комаровский мост (дорожные работы).

9 и 10 сентября — по проспекту Обуховской Обороны (работы по прокладке газопровода).

С 9 по 30 сентября — по 6-й Красноармейской улице от Московского проспекта до Измайловского проспекта, включая перекрестки (ремонт дорожного покрытия).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Взглянуть на 2 миллиона евро на колёсах
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Путин поручил изучить случаи отказа в Крыму в гражданстве России
Минобороны назвало потери на Кубе во время Карибского кризиса
В России наступил «день тишины» перед выборами
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории
МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов
Спорт
«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь