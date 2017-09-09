Закрытия и ограничения в Петербурге с 9 сентября

Источник: РИА "Новости"

ГАТИ Петербурга сообщает об ограничениях и перекрытиях движения в Петербурге, которые вводятся сегодня, 9 сентября.

Закрытия:

9 и 10 сентября — полное перекрытие Малой Морской улицы от Гороховой улицы до Исаакиевской площади (ремонт дороги).

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С 22:00 до 7:00 9 и 10 сентября — закрытие движения по Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Гороховой улицы вместе с ограничением движения по Исаакиевской площади. Объезд: по улицам Труда и Якубовича, Почтамтскому переулку, Адмиралтейскому и Вознесенскому проспектам и Исаакиевской площади.

С 9 по 18 сентября — боковой проезд нечетной стороны проспекта Солидарности между домами 1 и 3 по Солидарности (работы по прокладке теплосети).

С 9 по 17 сентября — закрытие направления движения по улице Михаила Дудина от улицы Фёдора Абрамова к Толубеевскому проезду, плюс ограничение движение по Михаила Дудина у улицы Фёдора Абрамова (прокладка канализации). Объезд по улицам Федора Абрамова и Николая Рубцова.

Ограничения:

С 9 по 10 сентября — на перекрестке проспектов Наставников и Энтузиастов (демонтаж трамвайных путей).

С 0:00 до 7:00 9, 16, 23 и 30 сентября — на перекрестке нечетной стороны Заневского проспекта и улицы Стахановцев (работы по прокладке газопровода).

С 9 сентября по 8 октября — Комаровский мост (дорожные работы).

9 и 10 сентября — по проспекту Обуховской Обороны (работы по прокладке газопровода).