Уфу полностью подключили к наружному освещению

В ночь с 8 на 9 сентября «Энергосбытовая компания Башкортостана» включила все наружные системы освещения в Уфе. Хотя незначительный долг «Уфагорсвета» еще не погашен.

— За последние шесть лет в городе количество светоточек увеличилось два раза. Это не только фонари, но и инженерная инфраструктура, сети, трансформаторные подстанции. Кроме того, по всем главным улицам заменены опоры электропередач, — сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.