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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфу полностью подключили к наружному освещению

Свет отключали из-за долгов.

Источник: Reuters

В ночь с 8 на 9 сентября «Энергосбытовая компания Башкортостана» включила все наружные системы освещения в Уфе. Хотя незначительный долг «Уфагорсвета» еще не погашен.

— За последние шесть лет в городе количество светоточек увеличилось два раза. Это не только фонари, но и инженерная инфраструктура, сети, трансформаторные подстанции. Кроме того, по всем главным улицам заменены опоры электропередач, — сообщили в пресс-службе уфимской мэрии.

Напомним, ранее энергосбытовая компания отключила от питания 39 световых объектов башкирской столицы в одностороннем порядке. Городские чиновники пообещали далее держать этот вопрос на контроле.

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