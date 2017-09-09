Уфу полностью подключили к наружному освещению
Свет отключали
Свет отключали
В ночь с 8 на 9 сентября «Энергосбытовая компания Башкортостана» включила все наружные системы освещения в Уфе. Хотя незначительный долг «Уфагорсвета» еще не погашен.
— За последние шесть лет в городе количество светоточек увеличилось два раза. Это не только фонари, но и инженерная инфраструктура, сети, трансформаторные подстанции. Кроме того, по всем главным улицам заменены опоры электропередач, — сообщили в
Напомним, ранее энергосбытовая компания отключила от питания 39 световых объектов башкирской столицы в одностороннем порядке. Городские чиновники пообещали далее держать этот вопрос на контроле.