Огненный шар: падение небесного тела наблюдали в Сочи
Жители Краснодарского края делятся в социальных сетях фотографиями и видео, сделанными вчера вечером. Очевидцам удалось снять падение небесного тела, возможно, метеорита.
Жители Краснодарского края делятся в социальных сетях фотографиями и видео, сделанными вчера вечером. Очевидцам удалось снять падение небесного тела, возможно, метеорита.
На видеозаписи, снятой накануне в Краснодаре, виден летящий в ночном небе огненный шар, который распадается на три объекта. Его падение наблюдали не только в краевой столице, но и в Новороссийске, Сочи и других населенных пунктах региона.