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14:28 (мск), источник: Вести Сочи

Огненный шар: падение небесного тела наблюдали в Сочи

Жители Краснодарского края делятся в социальных сетях фотографиями и видео, сделанными вчера вечером. Очевидцам удалось снять падение небесного тела, возможно, метеорита.

На видеозаписи, снятой накануне в Краснодаре, виден летящий в ночном небе огненный шар, который распадается на три объекта. Его падение наблюдали не только в краевой столице, но и в Новороссийске, Сочи и других населенных пунктах региона.

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