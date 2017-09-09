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10:27 (мск), источник: Интерфакс

У Белорусского вокзала в Москве вновь начали ходить трамваи

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — На площади Тверская Застава у Белорусского вокзала в Москве начали ходить трамваи. Как передал корреспондент «Интерфакса», запуск трамвайного движения состоялся сегодня утром.

Источник: Агентство «Москва»
Сегодня мы вернули после практически 100 лет отсутствия трамвай на площадь Тверской Заставы. Мы запустили движение, запуск прошел штатно.
Евгений Михайлов
Генеральный директор ГУП «Мосгортранс»

По его оценке, в первые дни трамвай будет перевозить 17 тысяч пассажиров в сутки, а к концу октября — ноябрю уже 30 тыс. пассажиров. В настоящее время на линию выходят 90 вагонов, а в итоге депо будет укомплектовано 110 вагонами.

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Ранее в «Мосгортрансе» сообщили, что в День города на площади Тверской заставы запустят два трамвайных маршрута — № 7 и № 9. Наземный транспорт свяжет сразу четыре московских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. От Белорусского вокзала до спорткомплекса «Олимпийский» на новом трамвае можно будет добраться за 23 минуты, сказали в ведомстве.

В «Мосгортрансе» пояснили, что теперь трамваи № 7 от остановки «Улица Палиха» вместо станции метро «Новослободская» будут следовать в обоих направлениях по улице Палиха и Лесной улице до площади Тверская Застава. Трамваи № 9 пойдут от площади Тверская Застава в обоих направлениях по Лесной улице, улице Палиха, далее через площадь Борьбы по улице Образцова, Новосущевскому переулку, Минаевскому переулку, Тихвинской и Сущевской улицам до станции метро «Новослободская» с разворотом через Нововоротниковский переулок. Одновременно на маршруте трамвая № 19 отменяются короткие рейсы № 19к «Метро “Новослободская” — МИИТ».

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