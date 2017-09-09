У Белорусского вокзала в Москве вновь начали ходить трамваи

Сегодня мы вернули после практически 100 лет отсутствия трамвай на площадь Тверской Заставы. Мы запустили движение, запуск прошел штатно.
Евгений МихайловГенеральный директор ГУП «Мосгортранс»
По его оценке, в первые дни трамвай будет перевозить 17 тысяч пассажиров в сутки, а к концу октября — ноябрю уже 30 тыс. пассажиров. В настоящее время на линию выходят 90 вагонов, а в итоге депо будет укомплектовано 110 вагонами.
Ранее в «Мосгортрансе» сообщили, что в День города на площади Тверской заставы запустят два трамвайных маршрута — № 7 и № 9. Наземный транспорт свяжет сразу четыре московских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. От Белорусского вокзала до спорткомплекса «Олимпийский» на новом трамвае можно будет добраться за 23 минуты, сказали в ведомстве.
В «Мосгортрансе» пояснили, что теперь трамваи № 7 от остановки «Улица Палиха» вместо станции метро «Новослободская» будут следовать в обоих направлениях по улице Палиха и Лесной улице до площади Тверская Застава. Трамваи № 9 пойдут от площади Тверская Застава в обоих направлениях по Лесной улице, улице Палиха, далее через площадь Борьбы по улице Образцова, Новосущевскому переулку, Минаевскому переулку, Тихвинской и Сущевской улицам до станции метро «Новослободская» с разворотом через Нововоротниковский переулок. Одновременно на маршруте трамвая № 19 отменяются короткие рейсы № 19к «Метро “Новослободская” — МИИТ».