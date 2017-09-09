У Белорусского вокзала в Москве вновь начали ходить трамваи

Источник: Агентство «Москва»

Сегодня мы вернули после практически 100 лет отсутствия трамвай на площадь Тверской Заставы. Мы запустили движение, запуск прошел штатно. Евгений Михайлов Генеральный директор ГУП «Мосгортранс»

По его оценке, в первые дни трамвай будет перевозить 17 тысяч пассажиров в сутки, а к концу октября — ноябрю уже 30 тыс. пассажиров. В настоящее время на линию выходят 90 вагонов, а в итоге депо будет укомплектовано 110 вагонами.

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Ранее в «Мосгортрансе» сообщили, что в День города на площади Тверской заставы запустят два трамвайных маршрута — № 7 и № 9. Наземный транспорт свяжет сразу четыре московских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. От Белорусского вокзала до спорткомплекса «Олимпийский» на новом трамвае можно будет добраться за 23 минуты, сказали в ведомстве.