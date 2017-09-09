Жительнице Уфы исполнилось 100 лет
Близкие и соседи устроили имениннице праздник.
Близкие и соседи устроили имениннице праздник.
Она родилась в Удмуртии, когда та еще была Вятской губернией. И переехала в столицу Башкирии, когда Уфа и Черниковск были еще отдельными городами. А основной путь между ними называли
Больше половины своей жизни Надежда Аристархова проработала в банке. Прошла по карьерной лестнице от курьера до бухгалтера. И еще 22 года будучи пенсионеркой работала в вечерней кассе.
Во время войны вместе с мужем была труженницей тыла. 44 года назад Надежда Степановна похоронила мужа. Не выдержало сердце. Пережила она и своего единственного сына Юрия. Сегодня в Огненске проживают его жена и дочь.
В свои сто лет Надежда Степановна проживает одна. Но ее дом редко бывает пустым. О каком подарке может мечтать человек в свой сотый День Рождения? Надежда Степанована Аристархова, призналась, свой самый ценный подарок получила уже давно.