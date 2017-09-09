Жительнице Уфы исполнилось 100 лет

Она родилась в Удмуртии, когда та еще была Вятской губернией. И переехала в столицу Башкирии, когда Уфа и Черниковск были еще отдельными городами. А основной путь между ними называли Старо-Сибирским трактом. Заметно оживилась наша героиня, когда речь зашла о годах ее юности. Особенно о танцах. Тогда парк Луначарского — сегодня сад имени Аксакова. Именно туда будучи еще девчонкой Надежда Степановна бегала танцевать фокстрот.

Больше половины своей жизни Надежда Аристархова проработала в банке. Прошла по карьерной лестнице от курьера до бухгалтера. И еще 22 года будучи пенсионеркой работала в вечерней кассе.

Во время войны вместе с мужем была труженницей тыла. 44 года назад Надежда Степановна похоронила мужа. Не выдержало сердце. Пережила она и своего единственного сына Юрия. Сегодня в Огненске проживают его жена и дочь.