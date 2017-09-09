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15:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области смертность превысила рождаемость на 20%

Статистики опубликовали данные за январь-июнь 2017 года.

Источник: РИА "Воронеж"

Смертность населения Воронежской области за январь-июнь 2017 года превысила рождаемость на 20,1%, сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу, 8 сентября. Естественная убыль населения составила 1,1 тыс. человек.

Миграционный прирост в январе-июне достиг 6,9 тыс. человек. Это в 4,6 раз больше, чем в первом полугодии 2016 года.

С января по июнь 2017 года в Воронежской области родилось 10705 младенцев. Это на 12% меньше, чем за тот же период 2016 года (12157).

В Воронеже рождаемость за четыре года увеличилась на 14,5%. Если в 2013 году естественный прирост населения составил 11,1 тыс. человек, то в 2016 — 12,7 тыс. человек. Число жителей увеличилось на 3,6% (36 тыс. человек). Смертность сократилась в 3,3 раза.

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