В Воронежской области смертность превысила рождаемость на 20%
Статистики опубликовали данные за
Статистики опубликовали данные за
Смертность населения Воронежской области за
Миграционный прирост в
С января по июнь 2017 года в Воронежской области родилось 10705 младенцев. Это на 12% меньше, чем за тот же период 2016 года (12157).
В Воронеже рождаемость за четыре года увеличилась на 14,5%. Если в 2013 году естественный прирост населения составил 11,1 тыс. человек, то в 2016 — 12,7 тыс. человек. Число жителей увеличилось на 3,6% (36 тыс. человек). Смертность сократилась в 3,3 раза.