Сегодня ожидается мощная магнитная буря из-за вспышки на солнце
Как уберечь здоровье и на что обратить внимание метеозависимым людям.
Как уберечь здоровье и на что обратить внимание метеозависимым людям.
КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Накануне, 6 сентября, на солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка, последствия которой добрались до нас в эту субботу, сообщает Sputnik Беларусь.
Сильнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце была зафиксирована накануне, ей был присвоен последний — десятый — и балл Х9.3.
«Прогноз по геомагнитным бурям G3 (сильные) остаются в силе
Там также сообщили, что сильная магнитная буря ожидается 9 сентября
От сильных магнитных бурь страдают в основном метеозависимые люди, в частности больные гипертонией — они могут чувствовать недомогание, головную боль, усталость, а также скачки давления.
Сейчас, когда мы заранее узнаем время наступления магнитных бурь, то можем заранее предупредить эти обострения. Чтобы уберечь организм человека от ухудшения здоровья, нужно еще до наступления неблагоприятной погоды любыми способами укреплять здоровье. Это достигается не только медикаментозными средствами.
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ
Магнитные бури оказывают неблагоприятное влияние на больных, страдающих заболеваниями органов дыхания. Под действием магнитных бурь изменяются биоритмы. Состояние одних больных ухудшается до магнитных бурь, а других — после. Приспосабливаемость таких больных к условиям магнитных бурь очень мала.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Во время магнитных бурь наблюдается ухудшение состояния людей, страдающих психическими заболеваниями. Увеличивается число несчастных случаев и травматизма на транспорте. Центральная и вегетативная нервные системы очень чувствительны к геофизическим явлениям.
КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Главное правило состоит в том, чтобы повышать резервные возможности организма. Для того, чтобы не реагировать на метеоусловия, необходимо постоянно укреплять здоровье, для чего пользоваться не только медикаментозными средствами, но заниматься физкультурой, правильно организовать режим работы и отдыха, питание.