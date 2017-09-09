Сегодня ожидается мощная магнитная буря из-за вспышки на солнце

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Накануне, 6 сентября, на солнце произошла мощнейшая за 12 лет вспышка, последствия которой добрались до нас в эту субботу, сообщает Sputnik Беларусь.

Сильнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце была зафиксирована накануне, ей был присвоен последний — десятый — и балл Х9.3.

«Прогноз по геомагнитным бурям G3 (сильные) остаются в силе из-за поступления корональной массы (CME)», — сообщил Центр прогнозирования космической погоды (NOAA).

Там также сообщили, что сильная магнитная буря ожидается 9 сентября из-за вспышки, произошедшей в среду.

От сильных магнитных бурь страдают в основном метеозависимые люди, в частности больные гипертонией — они могут чувствовать недомогание, головную боль, усталость, а также скачки давления.

Сейчас, когда мы заранее узнаем время наступления магнитных бурь, то можем заранее предупредить эти обострения. Чтобы уберечь организм человека от ухудшения здоровья, нужно еще до наступления неблагоприятной погоды любыми способами укреплять здоровье. Это достигается не только медикаментозными средствами.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Магнитные бури оказывают неблагоприятное влияние на больных, страдающих заболеваниями органов дыхания. Под действием магнитных бурь изменяются биоритмы. Состояние одних больных ухудшается до магнитных бурь, а других — после. Приспосабливаемость таких больных к условиям магнитных бурь очень мала.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Во время магнитных бурь наблюдается ухудшение состояния людей, страдающих психическими заболеваниями. Увеличивается число несчастных случаев и травматизма на транспорте. Центральная и вегетативная нервные системы очень чувствительны к геофизическим явлениям.

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