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11:07 (мск), источник: БЕЛТА

Около 40 праздничных площадок работают в Минске в День города

Основные гуляния развернутся на площадке у Дворца спорта. Здесь пройдут Фестиваль хлеба с презентацией огромного торта, соревнования по силовому экстриму, соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель».

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия по случаю Дня города развернутся сегодня во всех районах столицы, сообщает БЕЛТА.

Торжества стартуют с церемонии возложения венков и цветов к стеле «Минск — город-герой».

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Основные гуляния развернутся на площадке у Дворца спорта. Здесь пройдут Фестиваль хлеба с презентацией огромного торта, соревнования по силовому экстриму, соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Будет работать ярмарка, вечером состоится концерт Президентского оркестра.

Не менее интересную программу с участием творческих коллективов Беларуси, участников Фестиваля искусств белорусов мира предлагает Верхний город. На зеленой зоне на пересечении просп. Победителей и просп. Машерова развернется международный фестиваль исторической реконструкции, а в парке по ул. Столетова — международный фестиваль уличной культуры и спорта «Минск молодежный».

Окунуться в атмосферу праздника можно также в парке им. Горького, на Детской железной дороге, у Минского государственного Дворца детей и молодежи, в Минском зоопарке, Ботаническом саду, у Дома физкультуры Минского тракторного завода.

Немало сюрпризов подготовили организаторы и на районных площадках. Так, Заводской район приглашает гостей на площадку возле МКСРК «Чижовка-Арена», Ленинский район — в Лошицкий усадебно-парковый комплекс, на площадки у кинотеатра «Салют», по ул. Маяковского, в парк им. 40-летия Октября, Московский район — на площадки возле кинотеатра «Берестье», ТЦ «Кирмаш», ТРЦ «Титан», ТЦ «Магнит», Белорусского государственного медицинского университета, в парк им. Павлова.

В Октябрьском районе основные гуляния развернутся в парке Курасовщина, в Партизанском районе — на площадке у самолета по ул. Карвата, в Первомайском районе — в парке культуры и отдыха им. Челюскинцев, у Национальной библиотеки, в Советском районе — на площадке по ул. Хоружей перед Комаровским рынком, перед ОАО «ЦУМ Минск», во Фрунзенском районе — в парке им.60-летия Октября, сквере по ул. Д. Сердича, парке Тиволи, в Центральном — в парке Победы.

Кульминацией праздника станет фейерверк общей продолжительностью 20 минут в районе Дворца спорта, который будет проходить в сопровождении лазерного шоу и оригинальной музыкальной фонограммы. Начнется красочное действо в 23.00.

Праздничные мероприятия, посвященные 950-летию Минска, проходят с 7 по 10 сентября.

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