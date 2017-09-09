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11:10 (мск), источник: ТАСС

Росприроднадзор возбудил административные дела из-за выбросов сероводорода в Москве

По результатам проверки, к виновным будут применены соответствующие меры реагирования, сообщило ведомство.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор после жалоб жителей начал проверки предприятий на востоке и юго-востоке Москвы с целью выявить источник несанкционированных выбросов сероводорода, а также возбудил несколько административных дел по статье 8.21 КоАП. Об этом сообщает ведомство.

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«По результатам рассмотрения административных дел Росприроднадзором будут приняты к виновным лицам меры реагирования в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

С начала сентября станции «Мосэкомониторинга» «Кожухово» и «Жулебино» неоднократно фиксировали превышения концентрации сероводорода в воздухе на востоке столицы. Станция «Кожухово» контролирует состояние воздуха в Косино-Ухтомском районе ВАО, где расположены Мусоросжигательный завод № 4 и мусорный полигон «Кучино». Станция «Жулебино» контролирует зону влияния Люберецких очистных сооружений (ЛОС) «Мосводоканала».

Росприроднадзор сообщает, что 5 сентября выявлены превышения по сероводороду на прилегающих к ЛОС территориях. «По результатам предварительного анализа проб промвыбросов на двух источниках насосной станции № 6 Люберецких очистных сооружений 07.09.2017 выявлены превышения допустимых выбросов сероводорода, причины и условия уточняются», — говорится в пресс-релизе.

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Специалисты ведомства также провели рейд в жилой зоне Косино-Ухтомского района и на территориях, прилегающих к полигону «Кучино». «В воздухе жилой зоны ощущался навязчивый запах, характерный для полигонов такого типа. При этом лабораторией Росприроднадзора также зафиксированы превышения содержания сероводорода в приземной атмосфере», — говорится в сообщении.

Проверка также проведена на курьяновских очистных сооружениях «Мосводоканала» и объектах Московского НПЗ. Кроме этого, изучается деятельность пункта сортировки отходов ООО «УК «Кусор», ООО «ПК Вторалюминпродукт» и др. По всем выявленным фактам превышений возбуждены административные дела.

Концентрация сероводорода в воздухе превышена в Москве почти в 4 раза
Во время загрузки произошла ошибка.
7 сентября© Ньюстюб
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