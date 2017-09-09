Росприроднадзор возбудил административные дела из-за выбросов сероводорода в Москве
По результатам проверки, к виновным будут применены соответствующие меры реагирования, сообщило ведомство.
По результатам проверки, к виновным будут применены соответствующие меры реагирования, сообщило ведомство.
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор после жалоб жителей начал проверки предприятий на востоке и
«По результатам рассмотрения административных дел Росприроднадзором будут приняты к виновным лицам меры реагирования в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.
С начала сентября станции «Мосэкомониторинга» «Кожухово» и «Жулебино» неоднократно фиксировали превышения концентрации сероводорода в воздухе на востоке столицы. Станция «Кожухово» контролирует состояние воздуха в
Росприроднадзор сообщает, что 5 сентября выявлены превышения по сероводороду на прилегающих к ЛОС территориях. «По результатам предварительного анализа проб промвыбросов на двух источниках насосной станции № 6 Люберецких очистных сооружений
Специалисты ведомства также провели рейд в жилой зоне
Проверка также проведена на курьяновских очистных сооружениях «Мосводоканала» и объектах Московского НПЗ. Кроме этого, изучается деятельность пункта сортировки отходов ООО «УК «Кусор», ООО «ПК Вторалюминпродукт» и др. По всем выявленным фактам превышений возбуждены административные дела.