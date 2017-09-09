Росприроднадзор возбудил административные дела из-за выбросов сероводорода в Москве

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор после жалоб жителей начал проверки предприятий на востоке и юго-востоке Москвы с целью выявить источник несанкционированных выбросов сероводорода, а также возбудил несколько административных дел по статье 8.21 КоАП. Об этом сообщает ведомство.

Читайте также Трехкратное превышение содержания сероводорода в воздухе зафиксировано на востоке Москвы

«По результатам рассмотрения административных дел Росприроднадзором будут приняты к виновным лицам меры реагирования в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

С начала сентября станции «Мосэкомониторинга» «Кожухово» и «Жулебино» неоднократно фиксировали превышения концентрации сероводорода в воздухе на востоке столицы. Станция «Кожухово» контролирует состояние воздуха в Косино-Ухтомском районе ВАО, где расположены Мусоросжигательный завод № 4 и мусорный полигон «Кучино». Станция «Жулебино» контролирует зону влияния Люберецких очистных сооружений (ЛОС) «Мосводоканала».

Росприроднадзор сообщает, что 5 сентября выявлены превышения по сероводороду на прилегающих к ЛОС территориях. «По результатам предварительного анализа проб промвыбросов на двух источниках насосной станции № 6 Люберецких очистных сооружений 07.09.2017 выявлены превышения допустимых выбросов сероводорода, причины и условия уточняются», — говорится в пресс-релизе.

Специалисты ведомства также провели рейд в жилой зоне Косино-Ухтомского района и на территориях, прилегающих к полигону «Кучино». «В воздухе жилой зоны ощущался навязчивый запах, характерный для полигонов такого типа. При этом лабораторией Росприроднадзора также зафиксированы превышения содержания сероводорода в приземной атмосфере», — говорится в сообщении.