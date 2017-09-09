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12:18 (мск), источник: ТАСС

Шведские ученые выяснили, что среди викингов были женщины

Исследователи проанализировали ДНК останков из могилы на острове Бьорк в озере Мэларен.

Источник: AP 2017

СТОКГОЛЬМ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Согласно исследованию останков древних викингов, высокие военные должности занимали не только мужчины, но и женщины.

К такому выводу шведские ученые пришли после анализа ДНК останков из могилы на острове Бьорке в озере Мэларен (первая столица викингов), открытой в XIX веке.

Тогда, кроме костей, из захоронения были извлечены многочисленные предметы, в том числе оружие, останки двух коней, настольная игра, что указывало на высокий военный статус похороненного человека. До этого считалось, что это мужчина, но новые данные говорят о том, что это женщина.

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Руководитель исследования, археолог Шарлот Хеденшерна-Юнсон считает, что все это говорит о куда более сложном устройстве общества викингов, чем было принято считать. «Это дает более глубокое понимание. Когда говорят о людях из древней истории, забывают, что они были личности», — подчеркивает она. По ее словам, в древних обществах главным был не столько пол, сколько личные способности.

«Даже если я думаю, что офицерские должности чаще занимали мужчины, если был подходящий человек, то его пол имел куда меньшее значение», — говорит Шарлот Хеденшерна-Юнсон.

В начале XX века в Норвегии из могильников времен викингов были также извлечены останки двух женщин-воинов. Это стало известно после изучения скелетов.

Город Бирка на острове Бьорке

На Бьорке (в переводе — «березовый остров»), расположенном в 50 км от шведской столицы, более тысячи лет назад располагалось поселение Бирка, которое часто называют первым городом Швеции. В 1993 году остров был внесен в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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В 800 году Бьорке являлся крупнейшим торговым центром на Балтике. В летние месяцы, когда сюда приходили корабли с товарами, число жителей могло достигать 8 тыс. человек. По значению в хозяйственной и культурной жизни раннесредневековой Северной Европы историки сравнивают Бирку с древнерусским Новгородом. Именно от стен Бирки начинался путь «из варяг в греки», в X—XII вв.еках связывавший Швецию с Русью, Византией, Ближним Востоком, Средней Азией.

Кто основал этот город и почему его покинули викинги неизвестно. Все находки, сделанные здесь, неоспоримо свидетельствуют, что после 960 года город был оставлен: возможно, из-за обмеления проливов озера Меларен или изменения международных торговых маршрутов.

Археологи делают выводы о жизни викингов

Более тысячи лет на остров прибывали корабли с товарами из восточных стран.

Обитатели Бирки строили свои дома и жили на горе мусора. Эти вещи, например, обнаруженные здесь при раскопках 5 тонн костей, стали важной частью тех находок, на основе которых археологи делают выводы о жизни в те времена. Викинги ели свинину, говядину и рыбу — щуку, судака и салаку. Хлеб они пекли из пшеницы и гороха.

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Каменный крест был возведен на горе в 1834 году в память о монахе Ансгаре, который приплыл на остров в 830 году, чтобы обратить в христианство проживающих здесь 700 язычников. Многие викинги приняли новую веру. У себя на острове они построили церковь. Но все же большинство из них оставались язычниками — в могильниках археологи находят те вещи, которые, по мнению древних, могли пригодиться им в загробной жизни. Эти предметы свидетельствуют о похороненных там людях и занимаемом ими положении в обществе.

Главной достопримечательностью Бирки долгое время был весьма скромный музей, основу экспозиции которого составляют реконструированные современными мастерами вещи, а также всевозможные макеты. От самого поселения викингов сохранились только почти сровнявшиеся с землей валы, обозначающие линию укреплений, да груды камней на месте могил. Но в 2008 году в древней столице викингов Бирка на острове Бьерке появилась деревня. Дома здесь возводились с помощью методов и инструментов тех времен. Исследовательский археологический проект реконструкции деревни викингов стал первым в своем роде, так как создание домов проходило в соответствии с данными, полученными во время раскопок на острове. Строительство вели студенты археологического факультета университета острова Готланд.

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