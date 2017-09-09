Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем

Источник: AP 2017

Инцидент произошел в конце августа, но известно о нем стало только в пятницу. Туристы почувствовали запах алкоголя при входе в местную церковь и поинтересовались у гида, является ли это местной традицией.

Местные власти инициировали собственное расследование, и выяснили, что в купели со святой водой неизвестные вылили литр коньяка. В церкви не проводятся службы, а потому произошедшее было замечено не сразу.

Это рассмешило меня. Я думаю, что люди, которые это сделали, обладают чувством юмора и хотят порвать с традициями. Кристиан Вуильем Мэр Шато-Шалона

При этом мэр отметил, что, вероятно, эта шутка позабавила не всех.