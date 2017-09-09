Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Погибший в ДТП политолог из Киева был рад гибели в ДТП Бережной
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
В центре Киева взорвался автомобиль, есть погибший
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: Вашингтон зовет на службу «Карликов» в ответ на угрозу от РФ
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Названа главная причина смерти во время секса
Почему натуральное — не значит полезное
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
14День знаний в российских школах
12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем

Во французской деревне Шато-Шалон неизвестные заменили святую воду в церковной купели коньяком. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщает AFP со ссылкой на местный туристический центр.

Источник: AP 2017

Инцидент произошел в конце августа, но известно о нем стало только в пятницу. Туристы почувствовали запах алкоголя при входе в местную церковь и поинтересовались у гида, является ли это местной традицией.

Местные власти инициировали собственное расследование, и выяснили, что в купели со святой водой неизвестные вылили литр коньяка. В церкви не проводятся службы, а потому произошедшее было замечено не сразу.

Это рассмешило меня. Я думаю, что люди, которые это сделали, обладают чувством юмора и хотят порвать с традициями.
Кристиан Вуильем
Мэр Шато-Шалона

При этом мэр отметил, что, вероятно, эта шутка позабавила не всех.

Купели были очищены и вновь наполнены святой водой. Личность людей, ответственных за инцидент, до сих пор не установлена.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Минобороны ответило на заявления ФРГ об учениях «Запад-2017»
Число пострадавших при ДТП в Югре выросло до 15 человек
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Перед Единым днем голосования в РФ наступил «день тишины»
МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов
Спорт
«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь