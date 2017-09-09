Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем
Во французской деревне
Во французской деревне
Инцидент произошел в конце августа, но известно о нем стало только в пятницу. Туристы почувствовали запах алкоголя при входе в местную церковь и поинтересовались у гида, является ли это местной традицией.
Местные власти инициировали собственное расследование, и выяснили, что в купели со святой водой неизвестные вылили литр коньяка. В церкви не проводятся службы, а потому произошедшее было замечено не сразу.
Это рассмешило меня. Я думаю, что люди, которые это сделали, обладают чувством юмора и хотят порвать с традициями.
При этом мэр отметил, что, вероятно, эта шутка позабавила не всех.
Купели были очищены и вновь наполнены святой водой. Личность людей, ответственных за инцидент, до сих пор не установлена.