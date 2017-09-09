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17:53 (мск), источник: Pro Город Самара

Около «Меги» разобрали «Самару», буквы увезли в неизвестном направлении

Горожане боятся, что буквы не вернут.

Вчера, 8 сентября, самарцы увидели необычную картину — рабочие разобрали стелу «Самара» на Московском шоссе около «Меги», погрузили буквы в грузовики и увезли в неизвестном направлении. Обеспокоенные горожане интересуются, когда буквы вернут на место.

О намерении обновить стелы на въезде в город власти объявили уже давно, причем это планируется сделать на всех въездах. Недавно около «Амбара» установили металлическую стелу «Самара», однако, она ни в какое сравнение не идет с «теплой-ламповой» (т.е. ностальгической и приятной) стелой. Остается неизвестным, будет ли на месте другая стела, либо приведут в порядок любимые всеми буквы.

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