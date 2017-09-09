Около «Меги» разобрали «Самару», буквы увезли в неизвестном направлении

О намерении обновить стелы на въезде в город власти объявили уже давно, причем это планируется сделать на всех въездах. Недавно около «Амбара» установили металлическую стелу «Самара», однако, она ни в какое сравнение не идет с «теплой-ламповой» (т.е. ностальгической и приятной) стелой. Остается неизвестным, будет ли на месте другая стела, либо приведут в порядок любимые всеми буквы.