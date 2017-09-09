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15:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцы пожаловались властям на огромных крыс в подъезде

Жителям многоквартирного дома посоветовали бороться с грызунами самостоятельно.

Встревоженные за свое физическое и психическое состояние жители дома № 22/1 по улице Мубарякова обратились к чиновникам уфимской администрации. По их словам, в третьем подъезде многоквартирного дома поселились огромные крысы.

— На днях заметили самку грызуна размером с кошку, при этом беременную, — поделилась в письменном обращении уфимка Лилия Уразбахтина. — Люди бояться выходить из своих квартир поодиночке, так как крыса нереально больших размеров и не боится людей.

Женщина рассказала, что уже обращалась в местный ЖЭУ. Коммунальщики принесли им отраву и посоветовали самостоятельно раскидать ее по подъезду.

— Это вообще возмутительно. Прошу разобраться в данной ситуации и принять меры по уничтожению грызунов в нашем подъезде, — подытожила Лилия Уразбахтина.

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