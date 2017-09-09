Уфимцы пожаловались властям на огромных крыс в подъезде

Встревоженные за свое физическое и психическое состояние жители дома № 22/1 по улице Мубарякова обратились к чиновникам уфимской администрации. По их словам, в третьем подъезде многоквартирного дома поселились огромные крысы.

— На днях заметили самку грызуна размером с кошку, при этом беременную, — поделилась в письменном обращении уфимка Лилия Уразбахтина. — Люди бояться выходить из своих квартир поодиночке, так как крыса нереально больших размеров и не боится людей.

Женщина рассказала, что уже обращалась в местный ЖЭУ. Коммунальщики принесли им отраву и посоветовали самостоятельно раскидать ее по подъезду.