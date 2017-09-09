Кошка путешествует по самым красивым местам Канады

Горное озеро или цветущий луг — любое место становится ярче, как только эта киса появляется там. В Instagram можно увидеть, как Сьюки катается на каноэ, в авто, ходит по горным и лесным тропам вместе со своей хозяйкой. Сейчас у кошки 161 000 подписчиков.

Как отмечает Bored Panda, Сьюки получает много комментариев о ее глазах. «Цвет отредактирован! — признает ее человек. — Мне очень нравится играть с фотографиями, чтобы создавать немного магии, но если вы хотите увидеть ее обычный цвет глаз, посмотрите видеоролики, которые я публикую».