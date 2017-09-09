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14:02 (мск), источник: Моя Планета

Кошка путешествует по самым красивым местам Канады

Сьюки — очень красивая бенгальская кошка из Канады, которая много путешествует и позирует на фоне потрясающих пейзажей.

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Горное озеро или цветущий луг — любое место становится ярче, как только эта киса появляется там. В Instagram можно увидеть, как Сьюки катается на каноэ, в авто, ходит по горным и лесным тропам вместе со своей хозяйкой. Сейчас у кошки 161 000 подписчиков.

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Как отмечает Bored Panda, Сьюки получает много комментариев о ее глазах. «Цвет отредактирован! — признает ее человек. — Мне очень нравится играть с фотографиями, чтобы создавать немного магии, но если вы хотите увидеть ее обычный цвет глаз, посмотрите видеоролики, которые я публикую».

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