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15:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Парковка по улице Дыбовского в Иркутске будет запрещена с 29 сентября

Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобилистам запретят парковаться на участке улицы Дыбовского напротив здания бассейна по улице Байкальская, 253/1 в Иркутске с 29 сентября. В ближайшее время здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки. Это решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, которая проводится совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское», для беспрепятственного заезда и выезда с территории бассейна, а также для предотвращения заторов транспортных средств. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

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