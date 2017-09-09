Парковка по улице Дыбовского в Иркутске будет запрещена с 29 сентября

Автомобилистам запретят парковаться на участке улицы Дыбовского напротив здания бассейна по улице Байкальская, 253/1 в Иркутске с 29 сентября. В ближайшее время здесь будут установлены соответствующие дорожные знаки. Это решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, которая проводится совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское», для беспрепятственного заезда и выезда с территории бассейна, а также для предотвращения заторов транспортных средств. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.