На участке улицы Больничной в Калининграде запретят парковку машин
Ограничения начнут действовать с 11 сентября.
Ограничения начнут действовать с 11 сентября.
В сентябре в районе улицы Больничной установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Ограничения вводят для беспрепятственного движения транспорта. Знаки установят по одной стороне проезда, ведущего с улицы Больничной (между домами № 21−29 и № 45) к строению № 2 по улице