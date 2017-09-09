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14:52 (мск), источник: Калининград.Ru

На участке улицы Больничной в Калининграде запретят парковку машин

Ограничения начнут действовать с 11 сентября.

Источник: Калининград.Ru

В сентябре в районе улицы Больничной установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ограничения вводят для беспрепятственного движения транспорта. Знаки установят по одной стороне проезда, ведущего с улицы Больничной (между домами № 21−29 и № 45) к строению № 2 по улице Салтыкова-Щедрина.

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