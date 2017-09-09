Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Погибший в ДТП политолог из Киева был рад гибели в ДТП Бережной
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
В центре Киева взорвался автомобиль, есть погибший
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Пентагон ответил на "неприятность от РФ" созданием "Карликов"
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Твин Пикс глазами психиатра
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
14День знаний в российских школах
11:34 (мск), источник: БЕЛТА

До 27 градусов тепла и порывистый ветер прогнозируются в воскресенье

Будет переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: БЕЛТА

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер южный, умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 10−16. Днем прогнозируется 21−27 градусов выше нуля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября 2017 года
После сильнейшей вспышки на Солнце прогнозируется магнитная буря
Минобороны ответило на заявления ФРГ об учениях «Запад-2017»
Число пострадавших при ДТП в Югре выросло до 15 человек
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Перед Единым днем голосования в РФ наступил «день тишины»
МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов
Спорт
«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь