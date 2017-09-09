До 27 градусов тепла и порывистый ветер прогнозируются в воскресенье
Будет переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.
Будет переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер южный, умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью составит плюс 10−16. Днем прогнозируется 21−27 градусов выше нуля.