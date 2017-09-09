Жители Скулянки на несколько часов остались без света

Из-за отключения света остановилась работа на стройках.



«Света нет уже около двух часов. Пока не включат, работать невозможно».



Возобновили подачу электроэнергии не во всех домах сразу.



«Вышли во двор и увидели, что в соседних домах горит свет. Настроились долго ждать, но тут подключили и наш».



Устраняли аварию на линии несколько часов.