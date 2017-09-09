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12:59 (мск), источник: Publika.md

Жители Скулянки на несколько часов остались без света

Без света остались накануне вечером жители столичного района Скулянка. Отключили электроэнергию из-за аварии.

Источник: Publika.md

Без света остались накануне вечером жители столичного района Скулянка. Отключили электроэнергию из-за аварии. В темноте оказались улицы Каля Ешилор, Цариней и Друмул Кручий.

Из-за отключения света остановилась работа на стройках.

«Света нет уже около двух часов. Пока не включат, работать невозможно».

Возобновили подачу электроэнергии не во всех домах сразу.

«Вышли во двор и увидели, что в соседних домах горит свет. Настроились долго ждать, но тут подключили и наш».

Устраняли аварию на линии несколько часов.

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