Жители Скулянки на несколько часов остались без света
Без света остались накануне вечером жители столичного района Скулянка. Отключили электроэнергию
Без света остались накануне вечером жители столичного района Скулянка. Отключили электроэнергию
Без света остались накануне вечером жители столичного района Скулянка. Отключили электроэнергию
«Света нет уже около двух часов. Пока не включат, работать невозможно».
Возобновили подачу электроэнергии не во всех домах сразу.
«Вышли во двор и увидели, что в соседних домах горит свет. Настроились долго ждать, но тут подключили и наш».
Устраняли аварию на линии несколько часов.