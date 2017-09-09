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16:59 (мск), источник: VN.ru

Елена Седова в третий раз победила в полумарофоне Раевича в Новосибирске

Абсолютным победителем полумарафона имени Александра Раевича-2017 в Новосибирске стал серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи Игорь Максимов. Среди женщин первой финишировала член сборной России по легкой атлетике Елена Седова, ставшая трехкратной победительницей полумарафона. Соревнования в этом году собрали рекордное количество участников — около 15000 человек.

Источник: VN.ru

Мужчины стартовали через 7 минут после женщин. Спортсмены пробежали 6 кругов длинной 3600 метров, отыгрывая на каждом круге по минуте, чтобы сравняться с женщинами-участницами и состязаться с ними на финишной прямой.

Долгое время у женщин лидировала член сборной России по легкой атлетике, двукратная победительница полумарафона Раевича Елена Седова, которая и в этом году пришла первой среди женщин. «Серебро» получила представительница СДЮСШОР «Фламинго» (г. Новосибирск) Анна Белокопыльская.

Первый среди мужчин и абсолютный победитель 20-го полумарафона Раевича стал серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи, мастер спорта по легкой атлетике Игорь Максимов. Он преодолел дистанцию в 21 км за 1 час 4 минуты 3 секунды. В прошлом году он также был в тройке лидеров, но чуть-чуть уступил другим фаворитам — Анатолию и Евгению Рыбаковым, братьям-близнецам из Белово. Игорь Максимов второй раз становится победителем полумарафона Раевича. В первый раз он победил в этих соревнованиях в 2014 году.

В соревнованиях также участвовала титулованная спортсменка — Надежда Федорова, победительница чемпионата мира по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону, преодолевшая дистанцию на коляске.

Каждый прошедший дистанцию полумарафона, независимо от результатов, получает медаль.

Напомним, что призовой фонд фестиваля в этом году достаточно солидный — 1,5 млн рублей. За первое место в полумарафоне участник получает 130 тысяч рублей, за второе — 75 тыс. рублей, за третье — 35 тыс. рублей. Абсолютный победитель полумарафона получает еще дополнительные средства в размере 10 тысяч рублей. Кроме этого с 1 по 10 места награждают участников других массовых дистанций. Так что кроме удовольствия от бега самые волевые участники Сибирского фестиваля бега получат еще приятный бонус от различных спонсоров.

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