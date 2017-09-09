Елена Седова в третий раз победила в полумарофоне Раевича в Новосибирске

Источник: VN.ru

Мужчины стартовали через 7 минут после женщин. Спортсмены пробежали 6 кругов длинной 3600 метров, отыгрывая на каждом круге по минуте, чтобы сравняться с женщинами-участницами и состязаться с ними на финишной прямой.

Долгое время у женщин лидировала член сборной России по легкой атлетике, двукратная победительница полумарафона Раевича Елена Седова, которая и в этом году пришла первой среди женщин. «Серебро» получила представительница СДЮСШОР «Фламинго» (г. Новосибирск) Анна Белокопыльская.

Первый среди мужчин и абсолютный победитель 20-го полумарафона Раевича стал серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи, мастер спорта по легкой атлетике Игорь Максимов. Он преодолел дистанцию в 21 км за 1 час 4 минуты 3 секунды. В прошлом году он также был в тройке лидеров, но чуть-чуть уступил другим фаворитам — Анатолию и Евгению Рыбаковым, братьям-близнецам из Белово. Игорь Максимов второй раз становится победителем полумарафона Раевича. В первый раз он победил в этих соревнованиях в 2014 году.

В соревнованиях также участвовала титулованная спортсменка — Надежда Федорова, победительница чемпионата мира по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону, преодолевшая дистанцию на коляске.

Каждый прошедший дистанцию полумарафона, независимо от результатов, получает медаль.