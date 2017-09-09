С пермской набережной предложили убрать железную дорогу

Из 70 километров набережной реки Камы, вдоль которой расположен город, обустроены лишь два. Остальное пространство занято заводами и железной дорогой. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников рассказал Владимиру Путину о планах масштабной реконструкции этой части городского пространства. Для благоустройства набережной и в связи с грядущим 300-летием Перми (юбилей будет в 2023 году) власти предлагают демонтировать железнодорожную ветку, что позволит создать здесь новое городское пространство, которое сейчас «разрывает насыпь». Грузоперевозки предлагается перенаправить на параллельную линию «Главного направления» на другом берегу реки, а в качестве альтернативы электричке, которая связывает Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы с центром города, запустить трамвай.



Освободившееся место предложено использовать под строительство второй сцены театра оперы и балета, разместить краеведческий музей и Пермскую художественную галерею, а отреставрированный вокзал Пермь-I отдать под выставку «Россия — моя история», которую в настоящее время планируется разместить в здании Речного вокзала.



По железнодорожной линии на набережной, которая идет от Перми II до КамГЭС — «Горнозаводскому направлению» — ходят два транзитных поезда «Москва — Серов» и «Москва — Нижний Тагил», два грузовых состава и 34 пригородных электрички, суточный пассажиропоток которых составляет 2290 человек. Собственником земель и объектов железной дороги является ОАО «РЖД».



Официально в компании еще никак не прокомментировали предложение о ликвидации данной ветки, однако эксперты считают, что одобрения получено не будет. Финансовых подсчетов и об убытках «РЖД», и о затратах на реализацию данного проекта тоже нет, но очевидно, что речь идет о миллиардах рублей.





